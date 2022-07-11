مد أعمدة الكهرباء لقرى برفح والعريش ومعاينة موقع محطة تحلية مياه بالشيخ زويد

بدأت شركة كهرباء شرق العريش بالشيخ زويد ورفح مد أعمدة الكهرباء لقرى جنوب المدينتين، وذلك بعد وصول ما يقرب من 500 عامود ضغط عالى للمنطقة.

قال إبراهيم أبو عليان، أحد وجهاء قبيلة السواركة لـ «الوطن»، إنه تم العمل على زرع وتركيب أعمدة الضغط العالي بين الجورة وشيبانة والمهدية والعجراء، وذلك بعد وصول كميات من أعمدة الضغط العالي.

المحافظ يوجه بتنفيذ وتركيب أعمدة الكهرباء

وأضاف أبو عليان أنه بعد مقابلة اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أصدر تعليمات لشركة الكهرباء ومجالس المدن بسرعة تنفيذ وتركيب أعمدة الكهرباء لإعادة التيار الكهربائي للعائدين من أهالي تلك المناطق.

وقال اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس مجلس مدينة رفح فى بيان له، إنه زار قرى الجنوب، ووقف على احتياجات تلك المناطق، وسوف يقوم بمد باقي الخدمات تباعا، موضحا أن المنطقة تشهد تغييرا بشكل كامل في البنية التحتية لأعمدة التيار الكهربائي، وجار عملية التركيب وشد الأسلاك.

توزيع خزانات مياه على أهالى القرى جنوب وغرب المدينة

وقال سعيد عرادة رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، فى تصريح لـ «الوطن»، إنه تم مد بعض القرى بخزانات مياه بطاقة 100م، وذلك في شيبانة والظهير وبعض المناطق جنوب وغرب المدينة.

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قد كلف فريق من الإدارة الهندسية ومجلس المدينة وديوان عام المحافظة، لمعاينة قطعة أرض بقرية الظهير جنوب الشيخ زويد للبدء الفوري في إنشاء محطة تحلية مياه لآهالي تلك المناطق، بعد تخصيصها لذلك.

وأوضح المحافظ فى تصريح سابق له، أن محطة التحلية سوف تخدم قريتي الظهير والجورة والمناطق المجاورة، بدلا من نقل المياه من مسافات بعيدة، لرفع المعاناة عن سكان تلك المناطق، مشيرا أن العمل فى عملية الإنشاء سوف يكون سريعا بعد قرار لجنة المعاينة.