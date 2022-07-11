مطالب برلمانية ليبية بالتحقيق في أسباب استمرار انقطاع الكهرباء

طلب المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، من النائب العام ورئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بالمجلس ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل في أسباب استمرار انقطاع الكهرباء.

وأوضح عبد الله بليحق المتحدث باسم البرلمان الليبي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن صالح طالب بالتحقيق العاجل في أسباب استمرار انقطاع الكهرباء على الليبيين لساعات طويلة، والنقص الحاد في توفر الوقود، الأمر الذي ترتب عليه زيادة معاناة المواطن.

صالح يطالب الجهات بـ إعلان نتائج التحقيقات للشعب الليبي

وطالب المستشار عقيلة صالح، الجهات المخاطبة بتحمل مسؤولياتهم وإحالة المسؤولين عن ذلك إلى القضاء لمحاسبتهم، وإعلان نتائج التحقيقات للشعب الليبي.

وشهدت ليبيا، منذ أيام مظاهرات حاشدة، اعتراضا على تردي الخدمات والانقسام السياسي المستمر، فيما اقتحم المتظاهرون مقر مجلس النواب «البرلمان» في طبرق الواقعة شرقي البلاد، وأضرموا به النيران، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأمس الأحد، أشارت مجلة فرنسية، إلى أن «الثورة» تختمر في جميع أنحاء ليبيا، على خلفية مهاجمة المتظاهرين مقر البرلمان وإضرام النار فيه. وأوضحت مجلة «جون أفريك» الفرنسية الأسبوعية، أن الليبيين يعتبرون «مجلس النواب» أحد الأسباب الرئيسية في الأزمة السياسية والاقتصادي.

«بايدن»: الجمود السياسي الليبي سيأتي ضمن مشاوراتي في زيارة «الشرق الأوسط»

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الجمود السياسي في ليبيا، سيأتي ضمن مشاورات يجريها المسؤول الأمريكي ضمن الزيارة التاريخية للشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة، مشيرا في مقال رأي نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إلى التحديات التي تواجه المنطقة، من بينها البرنامج النووي الإيراني ودعم الجماعات التي تعمل بالوكالة، والحرب الأهلية السورية،، والجماعات الإرهابية في عدد من الدول، وفقا لما ذكرته بوابة «الوسط» الليبية.