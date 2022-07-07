دار الإفتاء توضح حكم صيام عرفة يوم الجمعة منفردا

أقل من 24 ساعة ويبدأ خير أيام العام، الذي فيه تغفر الذنوب وتنتشر الرحمة والخير والبركة، ويتساءل الكثير من المسلمين عن حكم صيام عرفة يوم الجمعة حيث إن يوم عرفة يوافق يوم الجمعة هذا العام، يأتي ذلك انطلاقا من رغبة العباد على طاعة ربهم واغتنام ثواب هذا اليوم بقدر ما هو مستطاع.

حكم صيام عرفة يوم الجمعة

ويعد سؤال حكم صيام عرفة يوم الجمعة، واحدا من أكثر الأسئلة التي تشغل أذهان العديد من المسلمين في هذا العام لموافقة يوم عرفة يوم الجمعة، ولهذا أجابت دار الإفتاء المصرية عن هذا السؤال في إحدى فتاواها عبر موقعها الرسمي أنه لا حرج في ذلك، مؤكدة أن صيام المسلم يوم عرفة، يغفر ذنوبه لعام مضى وعام آتٍ، مشيرة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن صِيَام يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى الله أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ».

فضل صيام يوم عرفة

وفي حديثها عن حكم صيام عرفة يوم الجمعة أشارت دار الإفتاء المصرية إلى فضل صيام يوم عرفة حيث جاء في العديد من الأحاديث أنه من خير الأيام التي يستحب فيها الإكثارمن الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، وقد أشارت الدار إلى واحد من الأدعية المستحب ترديدها في هذا اليوم المبارك، وهو: «لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

وبعد الحديث عن حكم صيام عرفة يوم الجمعة لفتت دار الإفتاء في فتواها إلى فضل صيام هذا اليوم المبارك، مؤكدة أنه واحد من الأيام التسعة من شهر ذي الحجة التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على أن يصوموه، مشيرة إلى ما ورد عن هنيدة بن خالد رضي الله عنه، عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر: أول اثنين من الشهر وخميسين».