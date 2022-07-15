أغنية «غلبان» لأصالة تتخطى 5 ملايين مشاهدة

احتفلت شركة روتانا عبر حسابها على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بتخطي اغنية أصالة الجديدة التي تحمل اسم «غلبان» حوالي 5 ملايين مشاهدة.

ونشرت روتانا البوستر الرسمي للاغنية وعلقت عليه قائلة: «أغنية ‫أصالة‬ الفن العربي ‫غلبان‬ الجديدة تتجاوز 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب».

الأغنية من كلمات منة عدلي القيعي وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع أحمد طارق يحيي وهندسة صوتية عمار خاطر، وواكورديون وائل النجار وكيبورد الدكتور أسامة الصغير.

أصالة تروج لأغنية غلبان

وقبل طرح أغنية غلبان حرصت أصالة الترويج لها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام قائلة: «قبل العيد بنتحضّر وشو عنّا جديد بنلبس وأنا عندي هديّة جديدة قلت نحضّرها ونشوف شو رح نعمل فيها بالعيد».

وأضافت أصالة: «أنا بدّي أسمعها مع أصحابي بصوت عالي ومتل الأطفال رح أرقص مشان الوعد الّلي أنا تأخّرت عليه شلت هالحلوة من بين أخواتها لتكون بين إيديكم بتمنّى تكون إلكم معها أحلى الذكريات، ومن بكّير كلّ سنة وأنتوا سالمين حبايبي وأهلي وأصحابي الّلي بعرفهم والّلي بسّ بيعرفوني».