أصالة تحصد 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب بـ«غلبان»

حققت أغنية غلبان للفنانة أصالة، نحو 5 ملايين مشاهدة منذ طرحها الأيام الماضية عبر موقع المشاهدات الشهير يوتيوب، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، وتصدرت من خلالها محركات البحث، ونشرت عبر خاصية ستوري بانستجرام، تصدرها تريند رقم واحد في مصر والسعودية وقوائم توب يومي الأغاني العربية في ديزر ومنصة أنغامي.

أغنية غلبان لـ أصالة تريند يوتيوب

أغنية غلبان من كلمات منة القيعي، ألحان إيهاب عبدالواحد، ‎توزيع أحمد طارق يحيى، أكورديون وائل النجار، ‎مكس وماستر عمار خاطر، إنتاج وتوزيع روتانا.

كلمات أغنية غلبان

وتضمنت كلمات أغنية أصالة الجديدة غلبان:

غلبان أوي غلبان عايش على اللي كان

فاكرنا زي زمان غلبان أوي غلبان

لا ده فاته وفاته رميناه بماضيه وحكاياته

ده فاكر دمعنا هنا على خدنا يا تهيؤاته

ده فاكرنا هناك قال قاعدين جنب الشباك قال

وفي عرض رجوعه فاكر موضوعه وشغلتنا حياته

ليه هنمسك في اللي غايب مش من قلة الحبايب

بابنا مايتسابش موارب إحنا بنقفل ع الشاريين

حوالينا كتير ناس من جوه بجد جميلة

ناس حقيقية وشارية وصافية النية ومتبتين

دول أولى بخيرنا ولا ثانية رضيوا بغيرنا

على حلونا مرنا قاعدين هنا هنا ومربعين

طرح الأغنية الجديدة مع احتفالات عيد الأضحى

وقبل الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، روجت أصالة لأغنيتها الجديدة غلبان، عبر حسابها بـ إنستجرام، ونشرت مقطعا منها، معلقة: «قبل العيد بنتحضّر وشو عنّا جديد بنلبس وأنا عندي هديّة جديدة قلت نحضّرها ونشوف شو رح نعمل فيها بالعيد».

وتابعت: أنا بدّي أسمعها مع أصحابي بصوت عالي ومتل الأطفال رح أرقص مشان الوعد الّلي أنا تأخّرت عليه شلت هالحلوة من بين أخواتها لتكون بين إيديكم بتمنّى تكون إلكم معها أحلى الذكريات، ومن بكّير كلّ سنة وأنتوا سالمين حبايبي وأهلي وأصحابي الّلي بعرفهم والّلي بسّ بيعرفوني.