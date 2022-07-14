انتشال جثة طفلين لقيا مصرعهما غرقاً في ترعة بالقليوبية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة القليوبية، قبل قليل، جثتي طفلين لقيا مصرعهما غرقاً في ترعة بناحية «عزبة خليل»، التابعة لقرية «ميت عاصم»، دائرة مركز بنها، وجرى نقلهما للمستشفى، تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

إخطار أمني بغرق طفلين بميت عاصم

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بغرق طفلين بمياه ترعة بعزبة خليل، التابعة لقرية ميت عاصم، دائرة المركز.

النيابة تصرح بدفن جثتي الطفلين

انتقلت قوات الأمن والإنقاذ النهري بالقليوبية إلى مكان الحادث، وجرى انتشال جثتي الطفلين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، صرحت جهات التحقيق بدفنهما عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، وورود تقرير الصفة التشريحية، ويجري استكمال الإجراءات القانونية.