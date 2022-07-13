غرق شابين من الدقهلية أثناء نزهة العيد في ليبيا.. والأهالي ينتظرون وصول جثمانيهما

لقي شابان من محافظة الدقهلية مصرعهما غرقا في أحد شواطئ دولة ليبيا، أثناء احتفالهما بإجازة عيد الأضحى المبارك، وتبين أنهما مقيمين في مدينة المنزلة، وأنهما أقارب «أولاد خال»، وكانا يعملان حدادين في ليبيا منذ حوالي عامين، واستقبلت أسرتيهما الخبر بحالة من الحزن الشديد، وفي انتظار وصول جثمانيهما من دولة ليبيا لدفنهما في مقابر الأسرة بالمنزلة.

غرق شابين خلال نزهة العيد في ليبيا

واستقبلت أسرتا الشابين «علي محسن الصعيدي»، 32 سنة، و«محمد محمد سعد أبو هانم»، خبر وفاتهما في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك بحالة من الحزن الشديد، وتردد أهالي المنزلة الذين تم إبلاغهم بالخبر في إبلاغ أسرتي الشابين، حتى علموا من مواقع التواصل الاجتماعي.

شقيقة أحد المتوفين: مات هو وابن خاله معا غرقا

وقالت شقيقة علي محسن الصعيدي، «إن شقيقي متزوج منذ 5 سنوات وكان نفسه يسمع كلمة بابا، وسافر إلى دولة ليبيا للعمل حدادا، ومعه ابن خاله محمد سعد أبو هانم، وتوجها إلى البحر ثاني أيام عيد الأضحى، برفقة ابن خال الثاني، وذهبوا فسحة العيد معا، فغرق اثنين ونجا الثالث».

وأضافت لـ«الوطن»، إن «علي هو أصغر أشقائه، ولما سافر كان يعمل لدي شخص ليبي وأحبه كثيرا، وغرقوا الساعة 12 ظهرا، ولم يصل إلينا الخبر إلا الساعة 5 مساءً، والأهالي كانوا يترددوا على بيوتنا ولم يلاحظوا وجود أي مظاهر للحزن عندنا لعدم عملنا بالواقعة، وعلمنا من الإنترنت».

وصول الجثتين منفذ السلوم

وأشارت إلى الأسرتين في انتظار وصول الجثامين وأن المصريين في ليبيا أنهوا إجراءات عودة الجثتين إلى مصر، وحاليا وصلا إلى منفذ السلوم، وسيتم تشيع الجنازة فور وصول الجثتين لمدينة المنزلة.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي في مدينة المنزلة إلى دفتر عزاء للشابين، فيما سادت حالة من الحزن الشديد على فراقهما.