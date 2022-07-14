وفاة جدة محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة المنصورة

توفيت جدة الطالب محمد عادل، المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، اليوم، بعد صراعٍ طويل مع المرض، إذ كانت تعاني من السكر والضغط، وتدهورت حالتها الصحية حزنًا على ما حال حفيدها.

تشييع جثمان جدة محمد عادل

قال محمد عمارة، خال المتهم محمد عادل، إنّ والدته لفظت أنفاسها الأخيرة، اليوم، وشيّع الجثمان بعد صلاة الجنازة عليها في أحد مساجد القرية، إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة، مشيرا إلى أنّها كانت تعاني من أمراضٍ مزمنة، وتدهورت حالتها الصحية في الآونة الأخيرة.

قضية قتل نيرة أشرف

كانت محكمة جنايات المنصورة، قضت بإعدام المتهم محمد عادل، الطالب في كلية آداب جامعة المنصورة، في قضية قتل زميلته نيرة أشرف، يوم 20 يونيو الماضي، أمام إحدى بوابات جامعة المنصورة بواسطة سلاح أبيض، وإصابتها بنحو 19 طعنة وجرح غائر في الرقبة، ما أسفر عن مصرعها، وألقي القبض على المتهم وتم التحقيق معه من قبل النيابة العامة، والتي قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات المنصورة، وبعد نظر القضية تم الحكم على المتهم بالإعدام شنقاً.

من جهتها، قررت أسرة نيرة تلقي واجب العزاء في ابنتهم عقب الحكم على المتهم بالإعدام، والذي أقيم في دار مناسبات الشامي بمدينة المحلة الكبرى.