بلاغ جديد من أسرة نيرة أشرف بتلقي شقيقتها تهديدات بنفس مصيرها

قدمت أسرة الطالبة «نيرة أشرف»، التي لقيت مصرعها على يد زميلها، أمام جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بلاغاً جديداً إلى الأجهزة الأمنية في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، تتهم فيه أحد الأشخاص بتوجيه رسائل تهديد إلى شقيقة المجني عليها «هدير»، بأنها ستلقى نفس مصير شقيقتها «نيرة»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتطبيق «ماسنجر».

وظلت قضية طالبة جامعة المنصورة، التي أقدم زميلها الطالب بالفرقة الثالثة في شعبة العبري بقسم اللغات الشرقية، بكلية الآداب جامعة المنصورة، على قتلها أمام المارة، متصدرة محرك البحث «جوجل»، حيث احتلت اهتماماً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبحت قضية رأي عام، حتى صدور الحكم بإعدام المتهم «محمد عادل».

تهديد شقيقة «نيرة» بسبب دفاعها عن أختها

وجاء في بلاغ والد «نيرة أشرف عبدالقادر» أن ابنته الأخرى «هدير» فوجئت بأحد الأشخاص، يٌدعى «عمر ك.»، يقوم بتهديد ها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بأنه سيفعل بها مثل ما فعل المتهم «محمد عادل» مع شقيقتها «نيرة»، وذلك لقيامها بالدفاع عن شقيقتها عبر صفحتها الشخصية، حيث اعترض على منشوراتها، وأرسل لها رسائل اعتراض، فرفضت شقيقة «نيرة» اعتراضه، وأصرت على منشوراتها، فأرسل لها تهديدات مكتوبه عبر تطبيق «ماسنجر».

تحرير محضر عقب تهديد شقيقة «نيرة أشرف»

وفور تلقي «هدير»، شقيقة «نيرة»، تلك الرسائل، قام والدها «أشرف عبدالقادر» بالتواصل مع الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، وقدم صوراً من المراسلات التي تحمل التهديدات التي تلقتها ابنته «هدير»، وتم تحرير محضر رسمي بما جاء في بلاغ الأب.

أسرة «نيرة» تطالب بعدم المتاجرة بدمائها

وفي إطار ذلك، وعقب تلقي شقيقة نيرة أشرف تهديدات بأن تواجه نفس مصير شقيقتها، أوضحت أسرة طالبة جامعة المنصورة أن تواصلهم مع وسائل الإعلام يأتي بهدف حفظ حق ابنتهم «نيرة»، خاصةً وأنهم يتعرضون للهجوم من بعض الصفحات الوهمية، وطالبت أسرة «نيرة» تلك الصفحات بعدم المتاجرة بدماء ابنتهم لكسب مشاهدات على حساب المجني عليها.