شقيقة «نيرة» تكشف تفاصيل تلقيها تهديدات بنفس مصير أختها

أكدت «هدير أشرف»، شقيقة الطالبة «نيرة»، المعروفة باسم طالبة جامعة المنصورة، التي قتلت على يد زميلها «محمد عادل»، أثناء ذهابها إلى كلية الآداب بجامعة المنصورة، لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، أن أحد الأشخاص يدعى «عمرو أ.»، وجه إليها رسائل تهديد، بأنها ستلقى نفس مصير شقيقتها «نيرة»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

دعوة شقيقة «نيرة» لمهددها: «خاطب ضميرك»

وأوضحت شقيقة الطالبة «نيرة»، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم الاثنين، أنها في البداية فوجئت برسالة من ذلك الشخص على «الماسنجر»، يسأل عن «نيرة»، وما تعرضت له، ومطالبة الأسرة بالقصاص، وكان الرد عليه بشكل لم يحدث فيه أي تجاوزت، ودعوتها له بقولها: «خاطب ضميرك»، وفوجئت عقب ذلك بتعليق منه على ما نشرته علي صفحتها، ونشر صور لها وابن خالتها «محمود التراس»، في واقعة «التيشيرت الأصفر»، وهو ما دفعها إلى التوجه لقسم الشرطة، لتحرير محضر ضده، غير أن إجازة عيد الأضحى جعلتهم يتأخرون لحين انتهاء الإجازة.

وأشارت شقيقة الطالبة «نيرة أشرف»، إلى أن «عمر أ.» تواصل معها هاتفياً، واعتذر عن ما حدث، وأنه كان سوء فهم منه، وهو ما دفع الأسرة للتراجع عن تحرير محضر ضده، وذلك بشكل مؤقت، لحين إثبات حسن نيته، وأكدت أن الأسرة تعتزم تحرير محاضر ضد الصفحات الأخرى التي تهاجم الأسرة.

أسرة «نيرة» لا تريد خوض «حرب» مع أحد

وكشفت شقيقة الطالبة «نيرة» عن أن السبب وراء التراجع عن تحرير محضر ضد «عمر أ.»، من قبل أسرتها، لأن الأسرة لا تريد خوض «حرب» مع أحد، وأن كل هدفهم فقط هو القصاص لدماء ابنتهم، وأضافت أن الأسرة مستغربة من وجود أشخاص ضدهم وضد الحصول على حق «نيرة».