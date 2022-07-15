انتشال وتشييع جثامين 13 شابا غرقوا في محافظات مصر

شهدت محافظات جمهورية مصر العربية العديد من حالات الغرق في الشواطئ خلال الايام الماضية و خصوصاً في عيد الاضحي المبارك بعد التوافد الكثيف للمواطنين علي الشواطئ، وتستمر حالات الغرق و انتشال الجثاميين حيث تم اليوم الموافق الخميس انتشال عدد 13 جثة من ضحايا الغرق منهم 7 شباب، و6 أطفال على مدار اليوم عبر المحافظات .

٣ جثث في محافظة قنا

عثر الأهالي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقنا و مع اللواء مسعد أبوسطين مدير امن قنا على 3 جثث داخل مياه ترعة رئيسية بقرية الشيخية في مركز قفط، جنوب محافظة قنا وتم انتشال الجثث ونقلهم إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي.

انتشال جثة شاب في بني سويف

إنتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة شاب يعمل سائق توك توك غرق في مياه النيل منذ 3 أيام، بمركز بني سويف وظهرت جثته بدائرة مركز شرطة أطفيح بمحافظة الجيزة.

طفل غريق في محافظة بورسعيد

يبحث رجال الإنقاذ البحري والطوارئ عن جثة طفل غرق في مياه البحر المتوسط علي شاطئ بورسعيد قبالة نادي الصيد البحري في حي الشرق بعد نزوله للسباحة في البحر و عدم الاهتمام بما ورد من تحذيرات من قبل رجال الإنقاذ ورفع الإعلام السوداء بطول شاطئ بورسعيد .

انتشال جثتين في مصيف جمصة

ولقى 3 شباب من محافظة الدقهلية مصرعهم غرقاً بمصيف جمصة، بينهم شابان من قرية واحدة، وذلك بعد نزولهم للاستحمام في مياه البحر المتوسط في ساعة مبكرة، ولعدم إجادتهم السباحة جرفهم التيار، وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثتي اثنين منهم، فيما تكثف جهودها للبحث عن جثة الثالث، وجرى نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جمصة المركزي.

جنازة 4 أطفال في محافظة الدقهلية

وشيع أهالي عزبة رفاعي التابعة لمنطقة ليسا الجمالية بمحافظة الدقهلية، جنازة جماعية لـ4 أطفال من حفظة القرآن الكريم، الذين لقوا مصرعهم غرقًا في مياه ترعة السلام على طريق «دمياط – المطرية» أثناء عودتهم مع زملائهم في رحلة مدينة دمياط بعد فوزهم في مسابقة لحفظ القرآن الكريم نظمها مكتب تحفيظ قرآن كريم في القرية.

مصرع طفل في محافظة سوهاج

شهدت دائرة مركز طما، شمال محافظة سوهاج، مصرع طفل غرقا، وذلك أثناء لهوه على حافة الترعة، حيث انزلقت قدمه وسقط في المياه، ما أسفر عن غرقه ووفاته.