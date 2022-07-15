من مصطفى البنك إلى تجار الساعات.. أشهر «المستريحين» في الشهور الأخيرة

انتشر مؤخرًا في مصر مصطلح «المستريح»، والذي ارتبط بنهب أموال تقدر بملايين الجنيهات عن طريق النصب على بسطاء الناس، وغيرهم بطرق احتيالية وإيهامهم بتقديم خدمات أو عوائد مالية نظير تشغيل أموالهم في أحد المشاريع الاستثمارية، فلا يكاد يمر يومًا من دون أن توقع الشرطة بأحدهم، أو يظهر آخر في مدينة أو قرية، موقعاً بضحايا جدد.

وتستعرض الوطن أشهر من وصفوا في الفترة الأخيرة بلقب «المستريح»، في السطور المقبلة، وكان أخرهم مستريحي «الساعات العالمية» في الشيخ زايد، وآخر في منطقة التجمع الخامس.

مستريحي الساعات العالمية

كانت الأجهزة الأمنية في الجيزة قد تلقت عدداً من البلاغات المتفرقة من المواطنين يتهمون فيها نفس الأشخاص وهم أم وثلاثه من أبنائها بالاستيلاء على مبالغ مالية وصل إجماليها 38 مليون جنية من 6 أشخاص تقدموا ببلاغات بالفعل بينما هنالك أخرون من المجني عليهم لم يتقدموا، بإجمالي مبلغ وصل 120 مليون جنيه.

وبينت التحريات التي قامت بها الأجهزة الأمنية في الجيزة أن المتهمون جمعوا تلك المبالغ بغرض الاتجار في الساعات القيّمة باهظة الثمن من الماركات العالمية وذلك مقابل أرباح شهيرة 50 ألف جنيه شهرية لكل مليون جنيه لكنهم توقفوا عن السداد منذ عدة أشهر بحجة تعرضهم للنصب ولم يستطع المجني عليهم من العثور عليهم أو الاستدلال على مكان وجودهم.

مستريح الملابس بالتجمع الخامس

تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة من القبض على «إسلام.س» والمعروف بإسم مستريح التجمع الخامس، بعد إستيلائة على نحو 10 ملايين جنيه من ضحاياه، بزعم استثمارها في استيراد الملابس، نظير حصولهم على أرباح شهرية كبيرة، لكنه تهرب منهم بعد عدة أشهر، واتنع عن السداد، ليقوم المجني عليهم ممن جمع منهم أموال طائلة إلى أقسام الشرطة ويقوموا بتحرير بلاغات ضدده، ويحصلوا على أحكام قضائية تقضي بحبسه، كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من القبض على مستريح التجمع الخامس بعد اختبائه في شقة بالتجمع الخامس تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة بحقه بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بعد صدور أحكام قضائية ضده تصل إجماليها قرابة الـ20 عامًا.

مستريح كرداسة «جمع 288 مليون وفص ملح وداب»

وتمكن مستريح كرداسة من جمع 288 مليون من ضحاياه بعد أن توسموا فيه الخير وأوهمهم أنه يعمل على تضخيم أموالهم مع ثبات رؤوس المال والأصول، لكنه كان يخطط للاستيلاء على جميع الأموال، وجمع أكبر قدر منها ثم يهرب، وبعد ما يقرب من عام ونصف من الاختفاء، تمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة القبض على خالد السمان، مستريح كرداسة، بعد تتابع البلاغات التي قدمت ضده من قبل ضحاياه الذين بلغ عددهم 2320 ضحيه، وهروبه من 50 حكمًا قضائيا إلى الإسكندرية، ولكن تتبعت الأجهزة الأمنية تحركاته وتمكنت من ضبطه حال تواجده بأحد الشقق السكنية الموجوده هناك.

مستريح أسوان مصطفي البنك

كانت جهات التحقيق في أسوان أصدرت قرارا بحبس مستريح أسوان مصطفى البنك المعروف إعلاميا ب بمستريح أسوان و6آخرين، على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاستيلاء على أموال مواطنين، بدعوى استثمارها دون ترخيص.

ورصدت الأجهزة الأمنية تردد عدد من مواطنين أمام منزله، والذي تبين من التحريات أنه مقيم بقرية البوصيلية مركز إدفو بأسوان، للمطالبة باسترداد أموالهم ومواشيهم بعد قيامه بالاحتيال عليهم والحصول على مواشيهم وأموالهم بزعم توظيفها مقابل أرباح مرتفعة وإمتناعه عن السداد، وتمكنه من الهرب.

وبالفحص وعمل التحريات اللازمة تبين أن المذكور حصل على قرابة 200 مليون جنيه، منهم بزعم توظيفها، ليختي بعد ذلك ويمتع عن السداد، وأسفرت التحريات عن تحديد مكان اختبائه بإحدى المناطق الجبلية المتاخمة لمركز إدفو بأسوان، حيث أعدت الأكمنة اللازمة، وضبط وبحوزته 9.5 مليون جنيه.