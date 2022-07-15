الفرق بين أعراض كورونا وفيروس جدري القرود.. احذر الطفح الجلدي

بعد كابوس فيروس كورونا المستجد الذي دمّر العالم وقتل الآلاف المواطنين، ظهر كابوس جديد فى معظم دول أوروبا واتجه إلى الدول العربية، المعروف باسم فيروس جدري القرود حيواني المنشأ، وترصد «الوطن» الفرق بين أعراض فيروس كورونا وفيروس جدري القرود.

الفرق بين أعراض فيروس كورونا وفيروس جدري القرود

1- يعتمد الفرق بين أعراض فيروس كورونا وفيروس جدري القرود، على انتماء كل فيروس منهم، حيث ينتمي فيروس جدري القرود إلى فيروسات «دي إن إيه» (DNA)، بينما ينتمي فيروس كورونا إلى فيروسات «آر إن إيه» (RNA).

أوجه التشابه والاختلاف بين أعراض فيروس كورونا وفيروس جدري القرود

2- وبحسب شبكة «سكاي نيوز عربية»، فإن الفرق بين أعراض فيروس كورونا وفيروس جدري، يتمثل في الشعور بالحُمى المستمرة، والصداع الشديد فى مناطق متفرقة بالرأس، وآلام العضلات والظهر، وتورم الغدد الليمفاوية، والإرهاق المفرط، بالإضافة إلى ظهور الطفح الجلدي وهو أبرز الأعراض وضوحا لدى المصاب ويظهر في البداية بالوجه ثم اليدين والقدمين، وهو عبارة عن فقاعات مليئة، لا تختلف كثيرا عن الجدري المائي، في حين تكون أعراض فيروس كورونا هي الرشح والزكام واحتقان الحلق وارتفاع في درجة الحرارة، وآلام فى المعدة والبطن، بالإضافة إلى الصداع والإسهال المستمر، كما يسيطر على الجسم آلام بشكل عام.

3- أعراض فيروس كورونا تتشابه إلى حد ما مع أعراض نزلات البرد والإنفلونزا المعروفة، حيث تصيب الجهاز التنفسي العلوي، فى حين فيروس جدري القرود لا يشبه أعراض الإنفلونزا.

4- ويرجع الفرق بين أعراض فيروس كورونا وفيروس جدري القرود، إلى فترة العدوى، حيث إن جدري القرود يصبح معديا بعد ظهور الأعراض على الفور، بينما يصبح فيروس كورونا معديا في فترة الحضانة وقبل ظهور الأعراض.

أمجد الحداد: الأعراض تزول من تلقاء نفسها

وقال الدكتور أمجد الحداد، استشاري المناعة والحساسية بالمصل واللقاح، إن أعراض جدري القرود تظل لمدة أسبوعين وتزول من تلقاء نفسها في حال إذا كانت الحالة بسيطة وهناك حالات تستدعي الذهاب الي المستشفيات، وعن طريق انتقال فيروس جدري القرود، أوضح أنه ينتقل عن طريق التلاصق المباشر مع شخص مصاب وقليل ما ينتقل عن طريق الجهاز التنفسي.

وعن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس جدري القرود، قال «الحداد» إن الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة وكذلك الرجال الذين يمارسون الجنس والسيدات الحوامل والأطفال، لذلك لابد من اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية، مؤكدًا أنه حتى الآن مصر خالية من فيروس جدري القرود.

خلو مصر من فيروس كورونا

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان خلو مصر من فيروس جدري القرود، وقالت هناك استعداد تام علي جميع المنافذ البرية والجوية، والطب الوقائي متابع للوضع العالمي والمحلي المتعلق بفيروس جدري القرود باتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ علي صحة المواطنين