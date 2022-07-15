ذهب لإنقاذ زوجته فقُتل.. والمحكمة عاقبت المتهم بـ15 عاما

جثة هامدة على الأرض بها طعنة نافذة في القلب، ما جعل الدماء كالبركة من حولها وسط صراخ السيدات، واندهاش الرجال داخل إحدى شوارع منطقة الزاوية الحمراء بينما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وإخطار النيابة إلى أن صدر قرار ضد المتهم بالسجن المشدد 15 سنة.

استغاثت بزوجها من بطش أخيها

تعود الواقعة ليوليو 2017 وكانت بدايتها اتصال هاتفي أجرته منى وتبلغ من العمر 39 عامًا لزوجها الذي كان منهمكًا في عمله حتى جاءته استغاثتها به ومطالبتها له بالمجئ على الفور، لحدوث مشاداة كلامية بينها وبين شقيقها، فما كان من زوجها إلا أن يرسل لها شقيقه ليكن عونا لها حتى ينتهي من عمله ويلحقه إلى المنزل.

طعنة واحدة جعلته قتيلا

لم يتوقف المتهم شقيقها عن رسائل التهديد والوعيد لشقيقته وزوجها، فانتظر حتى جاء المجني عليه من عمله ثم طعنه طعنة واحدة في قلبه بسلاح أبيض «سكين» وأرداه قتيلًا على الفور، وتم نقل المجني عليه إلى أقرب مستشفى إلا أنه لقى مصرعه قبل ذلك.

وكان قسم شرطة الزاوية الحمراء ورده بلاغًا من الأهالي يفيد بمقتل أحد الأشخاص على يد آخر وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، للتأكد من صحتها وتم تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المكان وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

ضبط المتهم والحكم عليه

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد المتهم ونجحت في ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإحالة القضية أمام محكمة جنايات العباسية التي أسدلت الستار على القضية وقضت بالسجن المشدد للمتهم 15 سنة.