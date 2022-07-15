ضبط مستريح وغرق طفل في 24 ساعة بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج، واقعتين مختلفتين خلال الساعات الماضية، أولهما بقيام سائق، بالنصب على 5 مواطنين والحصول منهم على مبالغ ماليه بلغت مليون وثلاثمائة ألف جنيهاً، وذلك لتوظيفها فـي مجال تجارة «الأسماك» من خلال مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ، وفي سياق اخر شهدت دائرة مركز طما، شمال المحافظة، مصرع طفل غرقا، وذلك إثر لهوه على حافة الترعة إنزلقت قدمه وسقط بها ما أدى إلى غرقه ووفاته.

تفاصيل الواقعة الأولى

وجاءت الواقعة الأولى عندما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة «منطقة جنوب الصعيد» لقيامه بالنصب على 5 أشخاص والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها مليون وثلاثمائة ألف جنيهاً، وذلك بدعوى توظيفها فـي مجال تجارة الأسماك من خلال ثلاجة الأسماك الخاصة به مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بتمكن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة «منطقة جنوب الصعيد» ورد لمركز شرطة سوهاج المحضر رقم محدد أحوال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد يتضمن بلاغ. «جمال ح ا ع»، 56 سنة، موظف بقطاع توزيع الكهرباء و4 آخرين، ويقيمون دائرة محافظة سوهاج بتضررهم من «م ع ع ع» 56 عاما، سائق، ويقيم دائرة القسم، لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ ماليه بلغت جملتها مليون وثلاثمائة ألف جنيهاً لتوظيفها فـي مجال تجارة «الأسماك» من خلال ثلاجة الخاصة للاسماك، وذلك مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للأبلاغ أملاً في إسترداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.

تفاصيل الواقعة الثانية

وفي سياق آخر، شهدت دائرة مركز طما، شمال محافظة سوهاج، مصرع طفل غرقا، وذلك إثر لهوه على حافة الترعة إنزلقت قدمه وسقط بها ما أدى إلى غرقه ووفاته.

إخطار مدير الأمن بغرق طفل

وتلقى اللوء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة طما، بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفل «ص و ن ك»، 5 أعوام، ويقيم دائرة المركز «جثة هامدة»، إدعاء غرق.

بالانتقال والفحص وسؤال والده «و ن ك ا»، 36 عاما،، عامل، ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء تواجده وبرفقته نجله بأرضه الزراعية بذات الناحية وحال لهوه على حافة الترعة إنزلقت قدمه وسقط بها ما أدى ألى غرقه ووفاته.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق»، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.