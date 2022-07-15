هل جدري القرود قاتل مثل فيروس كورونا؟ أطباء يجيبون

نفى عدد من الأطباء المصريين المقيمين بالخارج حقيقة أن فيروس جدري القرود قاتل مثل فيروس كورونا كوفيد 19، مؤكدين أن جدري القرود يسبب طفحًا جلديًا في جسم الإنسان المصاب ولا يؤثر تأثير بالغ في أعضاء جسم الإنسان كفيروس كورونا، موضحين أن علاجات فيروس جدري القرود متوفرة و من زمن خاصة وأن الفيروس له تاريخ مرضي في العالم.

د.الشربيني : جدري القرود غير قاتل مثل العديد من الفيروسات المميته

كشف الدكتور ياسر الشربيني، استشاري المناعة بجامعة يوتنجهام بالمملكة المتحدة بريطانيا، حقيقة أن فيروس جدري القرود قاتل مثل كورونا أم لا، مؤكدين أن جدري القرود غير قاتل مثل العديد من الفيروسات المميته وان هناك بعض الحالات التي ممكن أن تتأثر بإصابته خاصة في حالة مصابة بأمراض وتسبب له بعض الالتهابات الاخري التي تؤثر علي حياته مما يسبب له الوفاة، لافتا إلى أن المرض ليس جديد و له تاريخ و أن هناك بعض العلاجات المتوفرة له و والتي يمكن استخدامها في علاجه.

هناك اختلاف كبير بين فيروس كورونا وجدري القرود

وأكد الشربيني، في تصريحات خاصة للوطن، أن هناك اختلاف كبير بين فيروس كورونا و فيروس جدري القرود في حجم الإصابة و مضاعفاتها ، مؤكدا أن مضاعفات فيروس كورونا أشد فتكا من مضاعفات جدري القرود ، لاقتا الي ان فيروس كورونا يصيب الجهاز التنفسي و يؤدي للوقاة أنا جدري القرود فمضاعفاته في حدوث التهابات و طفح جلدي .

فيروس جدري القرود لا يسبب الوفاة

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عبدالهادي خضر، أستاذ الباطنة بمستشفى نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية في تصريحات خاصةلـ الوطن، أن فيروس جدري القرود لا يسبب الوفاة كفيروس كورونا كوفيد 19: «لا يسبب الوفاة، ويسبب طفح جلدي في معظم الحالات».