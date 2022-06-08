عاجل.. «الصحة العالمية»: نتوقع زيادة أعداد إصابات فيروس جدري القرود

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بإقليم الشرق المتوسط، إن هناك حالات تم تسجيلها في إقليم الشرق المتوسط وصلت إلى 14 حالة، وتابع المدير الإقليمي أن هناك توقعات كبيرة بزيادة أعداد إصابات مرض جدري القرود داخل الإقليم وخارجه، وأنه لابد من التعاون بين المنظمات والسلطات الصحية المختلفة لرفع الوعي بين المواطنين من حيث التشخيص والعلاج والعناية اللازمة والوقاية اللازمة ضد فيروس جدري القرود.

سبب التوقعات التي تشير إلى زيادة أعداد الأصابات

وذكر الدكتور أحمد المنظري، سبب التوقعات التي تشير إلى زيادة أعداد إصابات فيروس جدري القرود، وقال إن معظم البلدان فتحت الطيران والسفر ونتوقع انتقال المرض ولكن اللقاحات متوافرة وإن كانت قليلة ويجب الحذر خاصة للأطفال والسيدات الحوامل والأشخاص الذين يعانون من نقص في المناعة، فهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس جدري القرود، بحسب قوله.

اللقاح موجود بكميات محدودة

وأضاف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أنه يمكن مكافحة تفشيات مرض جدري القرود من خلال تطبيق إجراءات النظافة وتعليمات مكافحة العدوى، مشيرا إلى أنه من حصل على تطعيمات الجدري أقل عرضة للإصابة بالفيروس.

وقالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة برامج بالمكتب الإقليمي لمنظة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، إن مرض جدري القرود لا ينتقل فقط على طريق التلاصق، فممكن أن ينتقل عن طريق التنفس وهناك حالات أثبتت ذلك، وتابعت مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن لقاحات مرض جدري القرود موجودة بالفعل ولكن الكميات محدودة.