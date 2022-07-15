محمد رمضان يعود للغناء من جديد.. والموسيقيين: بشرط عدم خلع ملابسه

وافقت نقابة المهن الموسيقية على حفل الفنان محمد رمضان المقرر إقامته في الساحل الشمالي خلال الأيام المقبلة وذلك اعتماد على بروتوكول النقابات الفنية الذي يعتمد على أن أي عضو فى أي نقابة من الثلاث يحق له ممارسة عمل أي نقابة أخرى.

الموسيقيين: على رمضان عدم خلع ملابسه

وأوضح أحمد رمضان سكرتير نقابة المهن الموسيقية بأن محمد رمضان يحق له إحياء الحفل، بشرط عدم خلع ملابسه، وهو الأمر الذى تعهد لنا به عليه وبناء على ذلك سيحيي الحفل.

ونشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه على تطبيق تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مقطع فيديو له داخل إحدى الطائرات.

وعلق محمد رمضان على الفيديو: «لأ أنا بس كنت سايبهم ياخدوا نفسهم.. كنت في تركيا وجيت أولع الساحل الشمالي».

محمد رمضان أحيا حفلًا في تركيا

كان الفنان محمد رمضان أحيا أول من أمس حفلا غنائيا ضخما بتركيا رفع شعار كامل العدد، وقدم خلال الحفل عددًا من الرقصات الاستعراضية والتي تفاعل معها الجمهور بالرقص والغناء.

كما شارك الشيف التركي بوراك محمد رمضان في عدد من الرقصات على المسرح.