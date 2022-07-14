وليد توفيق: محمد رمضان حر في تصرفاته وسيصبح فنانا عالميا

حل الفنان وليد توفيق، أمس، ضيفا في إحدى القنوات التليفزيونية، وعلّق على هجوم المطربة نوال الزغبي على الفنان محمد رمضان مؤخرًا، بأنّها لا تعرف من هو.

وقال وليد توفيق إن رد نوال الزغبي هو رد فعل عكسي: «إذا محمد رمضان ما بيعرف حدا من لبنان أنا بوريه وبحسسه مين أنا».

وليد توفيق: عمر الشريف اتكلم عن محمد رمضان

وأضاف وليد توفيق: «مين ما بيعرف محمد رمضان، عمر الشريف النجم الكبير اتكلم عنه، وهو حر بتصرفاته، محمد رمضان فنان رائع وتصرفاته بتعني أنه سيصبح عالميا».

محمد رمضان يرفع علم مصر أثناء حفله بتركيا

وفي سياق أخر أحيا الفنان محمد رمضان، مساء أمس الأربعاء، حفلا غنائيا ضخما، تحت شعار«كامل العدد» في مدينة إسطنبول بدولة تركيا، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وشهد الحفل رفع محمد رمضان علم مصر، خلال الحفل وهو على خشبة المسرح، ليتفاعل معه الجمهور بالتصفيق والهتاف باسم مصر، بينما وقدّم رمضان خلال الحفل، مجموعة كبيرة من أغنياته التي شاركه الجمهور في غنائها، وبينها «بلالين» و«تنطيط».