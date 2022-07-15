وفاة 5 أشخاص غرقا بمياه النيل ببني سويف في 5 أيام

شهدت محافظة بني سويف خلال الأيام الخمس الماضية عددًا من حوادث الغرق في مياه النيل وترعة الإبراهيمية والتي أسفرت عن وفاة 5 أشخاص، جرى انتشال جثامينهم، وكان السبب الرئيس في الغرق عدم إجادة السباحة بالشكل الجيد الذي يمكنهم من الخروج من المياه فور جرف التيار لهم.

غرق شقيقين في النيل

أول حوادث الغرق التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الأخيرة، تلك التي وقعت ثالث ايام عيد الأضحى المبارك واسفرت عن مصرع شقيقين لم يتعدى عمرهما الثلاثين، غرقا في مياه النيل بمركز الفشن، أثناء تطهيرهما قطعة أرض طرح نهر من الحشائش، فإنزلقت قدم أحدهما في المياه وحاول الثاني إنقاذه إلا أنهما لم يتمكنا من الخروج، وجرى إنتشال جثمانيهما بمعرفة قوات الإنقاذ النهري بالتعاون مع الأهالي وتشييعهما إلى مثواهما الأخير بمقابر عائلتهما عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انتشال جثة شاب غرق في مياه النيل

وفي ثان حوادث الغرق التي شهدتها المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية هي غرق شاب في مياه النيل بين قريتي الفنت وكفر درويش بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وذلك أثناء سباحته في مياه نهر النيل وعدم إجادته السباحة بالشكل الكافي في ظل جرف التيار له وغرقه، قبل أن تتمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة وتشييعها إلى مثواها الأخير عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بعد أيام من اختفائه.. العثور على سائق «توكتوك» غارقا

وفي ثالث حوادث الغرق التي شهدتها المحافظة كانت لشاب يعمل سائق توك توك مقيم بقرية بهبشين، والذي لقى مصرعه غرقاً في نهر النيل ببني سويف، منذ 3 أيام، وظهرت جثته بدائرة مركز شرطة أطفيح، بمحافظة الجيزة، مساء أمس الخميس، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية لتشييع الجثمان، ودفنه بمقابر أسرته في قرية «بهبشين»، التابعة لمركز ناصر، شمال محافظة بني سويف، حيث تبين نزلوه للاستحمام في مياه النيل وجرف التيار له، ولم يتمكن من الخروج.

لم تتوقف حوادث الغرق في مياه نهر النيل، بل امتدت إلى مياه ترعة الإبراهيمية والتي شهدت غرق طفل قبل يومين وجرى انتشال جثته وتسليمها لذويه.