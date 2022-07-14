لليوم الثاني.. استمرار عمليات البحث عن عامل قفز في نيل بني سويف

تواصل قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، اليوم الخميس، ولليوم الثاني على التوالي، جهودها للعثور على جثة عامل قفز من أعلى كوبري النيل العلوي بمدينة بني سويف، تاركا نظارته وحذائه وبطاقة الرقم القومي الخاص به بجوار سور الكوبري الحديدي، حيث دفعت القوات بعدد من لانشات البحث بمجرى النيل.

بلاغ بسقوط عامل في النيل ببني سويف

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بإبلاغ الأهالي بالعثور على بطاقة شخصية رقم قومي وحذاء ونظارة أعلى كوبري النيل العلوي بمدينة بني سويف، ويرجح سقوط صاحبها أو إلقاءه بنفسه من أعلى الكوبري، حيث جرى التوجيه على الفور بالدفع بقوات الإنقاذ النهري والمسطحات المائية للبحث عنه وانتشال جثته.

وانتقل رجال الإنقاذ النهري والمباحث إلى محل الواقعة، وبالبحث والتحريات تبين أن الشخص يدعى «عمر ا.ح»، 47 سنة، عامل، ومقيم بقرية سدس التابعة لمركز ببا، وما زال البحث جاريا للعثور على جثته في مياه نهر النيل، ومعرفة سبب سقوطه أو إلقائه بنفسه في النيل.

العثور على متعلقات العامل بحور سور كوبري النيل

وتبين من التحريات الأولية العثور على بطاقة رقم قومي ونظارة وحذاء أعلى كوبري النيل بمدينة بني سويف، يرجح أنها لشخص ألقى بنفسه من أعلى الكوبري.

ويواصل رجال الإنقاذ النهري البحث عن الجثة بمياه النيل في محاولة لانتشالها وتسليمها لذويها.