آيتن عامر تحكي موقفا طريفا في حفل زفافها: «مكنتش عايزة أعمل فرح»

حكت الفنانة آيتن عامر عن كواليس حفل زفافها، لافتة أنها كانت تنوي عمل حفل لعقد القرآن فقط، ولكن هاجمتها شقيقتها الكبرى الفنانة وفاء عامر، وطلبت منها عمل حفل زفاف كبير ليفرحوا بها -على حد تعبيرها-.

الخطوبة كانت عائلية

وقالت آيتن عامر خلال لقائها هي وشقيقتها وفاء عامر مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «cbc»، أن الخطوبة كانت عائلة وأنها كانت تنوى عمل شهر عسل، موضحة: «إحنا (أنا وزوجي) دماغنا كانت مختلفة شوية ويمكن لما جينا اتخطبنا، قولنا مش هنعمل خطوبة كبيرة، أهلنا هيجوا البيت، وبعدين هنروح مكان مقفول علينا إحنا بس، ولما قولنا نعمل فرح، قولنا هنعمل كتب كتاب كبير، ومش لازم نعمل فرح، ونشيل الفلوس أحسن نطلع بيها شهر عسل حلو».

آيتن عامر: «الدنيا قامت ومقعدتش»

وأشارت آيتن عامر إلى أنها تفاجئت بحجز مطعم يوم كتب الكتاب أمام المسجد الذي عقدوا فيه القرآن وتناولوا فيه طعام الغداء لافتة أنها أخبرت شقيقتها أنها لن تقيم حفل زفاف لأنها تنوي السفر لفرنسا، مؤكدة أن شقيقتها هاجمتها بشدة، معقبة: «قامت الدنيا مقعدتش وإحنا عاوزين نفرح وحرام عليكي وأنتي آخر العنقود يعني متعمليش فرح، وإحنا عاوزين فرح وعاوزين نفرح، وفي الآخر قولنا إننا هنعمل فرح».