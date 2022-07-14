وفاء عامر لشقيقتها آيتن بعد دور «روقة»: «كفاية سحسحة ونحنحة فضحتيني»

علقت الفنانة وفاء عامر على دور شقيقتها آيتن عامر «روقة» في مسلسل «مكتوب عليا»، الذي عرض في الموسم الدرامي خلال شهر رمضان الماضي، قائلة: «قلتلها أرجوكي كفاية سحسحة ونحنحة فضحتيني».

خوف من شخصية روقة

فيما روت آيتن عامر، خلال استضافتها مع شقيقتها وفاء عامر ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة «cbc»، من تقديم الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الخميس، كواليس مشاركتها في المسلسل، قائلة: «لما عرضوا شخصية روقة عليا قعدت بيني وبين نفسي أقول هي هتليق عليا ولا لا؟ كنت خايفة الصراحة لأني مش بشوف نفسي ممثلة كوميدية».

إسماعيل يس في البيت

ولفتت آيتن عامر أنها كوميدية في المنزل مع أهلها، ولكن هذا ليس مقياسا مع الجمهور، متابعة: « إني أضحك أهلي حاجة، لأنهم عارفين شخصيتي غير لما بعمل شخصية حد تاني وأضحك من خلالها، هو دة اللي بيخوفني، من الطبيعي حد يكون شايف حد تاني دمه تقيل جدا بس أهله شايفينه إسماعيل يس».

وأشارت إلى أنها عندما تجسد شخصية ما في عمل فني تجيده بشكل كبير، «يمكن هو ده اللي وصل رقية للناس بسرعة، إني مخدتش رقية على أنها كوميديانة، لكن انفعالاتها بحبها لجلجل كل الوقت وعلاقتها بالآخرين كنت مصدقاها جدا، وفي بعض الأحيان لما أكرم حسني كان بيسخف عليا في المشهد كنت بدمع بجد وبحس بجرح وأعيط وعنيا بتدمع».