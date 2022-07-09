وفاء عامر عن منتدى المتحدة للإبداع: تُكمل ما بدأته في برنامج الدوم

أكدت النجمة وفاء عامر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دائما تتخذ صف المواطن المصري في كل ما تقدمه عبر الشاشات وتعرف جيدا أهمية الفن في نشر الوعي.

وفاء عامر تشيد بدور المتحدة

وأضافت وفاء عامر أن الوقوف في صف المواطن المصري هو ما تفعله الشركة دائما في أعمالها التي تبث بشكل دوري عبر قنواتها سواء الأعمال الوطنية كمسلسل «الاختيار» بأجزائه الثلاثة أو «هجمة مرتدة» و«العائدون»، وكذلك المسلسلات الاجتماعية مثل «جزيرة غمام» و«أبو العروسة» وغيرها من أعمال وحتى على مستوى السينما يتم إنتاج أعمال ضخمة من قبل الشركة المتحدة تخلو من الإسفاف بل تجمع الأسرة وتبث قيم المجتمع المصري الحقيقية التي حاول البعض تشويهها لكنهم لم يستطيعوا.

أما عن منتدى المتحدة للإبداع، فقالت وفاء عامر في تصريح لـ«الوطن»، إن دائما الشركة المتحدة مهمومة بالشباب المصري وتريد أن تفتش في كل بيت مصري في كل محافظة ومدينة على المواهب الحقيقية التي تبحث عن الفرصة، مؤكدة أن محافظات مصر بأكملها وقرى ونجوع مصر على مدار العقود المختلفة أخرجت كبار الفنانين.

وفاء عامر تشيد بمنتدى المتحدة للإبداع

وأكدت أن الشركة المتحدة تعطي ضوء الأمل للموهوبين في كل المجالات حتى كرة القدم وليس الفن فقط، مشيرة إلى أن المتحدة آمنت بالشباب من البداية، وكان البداية برنامج الدوم الذي نجح أن يصل لكل المحافظات ونرى أن مصر ولادة ويوجد بها مواهب حقيقية، والدليل على ذلك أن البرنامج استطاع أن يحصل على إشادة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.