وفاء عامر لـ هاني شاكر بعد استقالته: «خسارة كبيرة»

علقت الفنانة وفاء عامر، على استقالة الفنان هاني شاكر، من رئاسة نقابة المهن الموسيقية، بعد الأزمة الأخيرة إثر الخلاف بين حسن شاكوش وشعبة الإيقاع، قائلة: «بجد خسارة كبيرة استقالة الفنان الكبير هاني شاكر».

وفاء عامر تستنكر أزمة الموسيقيين

وأضافت وفاء عامر، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: «يا ريت دائما نختلف باحترام، نعترض باحترام، عيب جدا اللي بيحصل لما يتصور وتظهر النقابة وبعض من أعضائها بهذا الشكل».

وتابعت: «أعتقد في هناك عقلاء، وكفاية ظهور بالصوت العالي والألفاظ، بتكلم بحب واحترام وتقدير للزملاء أعضاء نقابة المهن الموسيقية، انتوا قدوة والموسيقى حياة، فمتخلوش الحياة بائسة يائسة باللي شوفناه، أما الفنان الكبير هاني شاكر، بنقوله استريح شوية واتفرغ للفن الجميل، لأنه أجمل بيك، وأنت مش خسران، اللي خسروا هم أصحاب الصوت النشاز».

استقالة هاني شاكر من منصبه

وكان الفنان هاني شاكر، أعلن استقالته أمس خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج بعد الأزمة التي أثارها المؤتمر الصحفي الخاص باعتذار حسن شاكوش من شعبة الإيقاع، بعد التطاول بالأيدي بين أعضاء النقابة والشعبة بسبب رفضهم عودة «شاكوش» مجددا إلى الغناء في مصر، ما أدى إلى انسحاب هاني شاكر من المؤتمر.

وكشف «شاكر» في تصريح سابق لـ«الوطن»، عن أنّ خبر استقالته لا رجعة فيها، وأنّه سيركز الفترة المقبلة على أعماله الفنية التي يستعد لطرحها الأيام المقبلة، ومنها ديو غنائي يجمعه بالفنانة سميرة سعيد، معربا عن فخره بما قدمة للنقابة على مدار السنوات الماضية.