ترامب: سأترشح لانتخابات 2024 وواثق من الفوز

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعالت القليلة الماضية، عدة أحداث، كان من أهمها إعلان رئيس البلاد السابق، دونالد ترامب، اتخاذ قرار تجاه خوض سباق الانتخابات الرئاسية 2024، دون الكشف عن طبيعة القرار، فيما وضعت السلطات حجر الأساس لنصب تذكاري لقتلى حرب الخليج الأمريكيين بواشنطن.

واتخذ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قراره تجاه خوض السباق الانتخابي لرئاسة بلاده في عام 2024، دون الكشف عن طبيعة القرار، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ترامب: أفكر الآن متى سيكون الإعلان عن القرار الكبير

وقال ترامب في حديث لمجلة «انتيلجنسر- نيويورك» الأمريكية، إنه يفكر الآن متى سيكون الإعلان عن القرارالكبير، قبل أو بعد الانتخابات النصفية لـ«الكونجرس»، المقررة في نوفمبر المقبل.

وأضاف ترامب، إنه واثق من الفوز في حال قرر الترشح، وأضاف رئيس الولايات المتحدة السابق، أن اتخذ القرار، في أفكاره ولن يؤثر عليه أي شيء.

وأظهر أحدث استطلاع لمؤشر التفاؤل الاقتصادي الأمريكي، أن غالبية الأمريكيين يعتقدون أن اقتصاد البلاد، يمر بمرحلة ركود، وقالت مجلة «نيوزويك» الأمريكية، أمس الأول الأربعاء، إن 58% من الأمريكيين يعتقدون أن البلاد تمر بحالة ركود، مضيفة إن ما يقل عن 2 من كل 10 أمريكيين أو «19%»، قالوا إن أجورهم تواكب التضخم، بينما أشار «54 %»، إلى أن الأجور لا تواكب التضخم.

بدورها، قالت منظمة «الأمم المتحدة»، إنها تعارض أي تغيير قسري للسلطة في أي دولة، وجاءت تصريحات المنظمة الأممية، تعليقا على تصريحات جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق لـ ترامب حول ضلوعه في تنظيم انقلابات حول العالم.

وضع حجر الأساس لنصب تذكاري لقتلى حرب الخليج الأمريكيين بمشاركة كويتية بـ 10 ملايين دولار

وقامت السلطات الأمريكية، وضع حجر الأساس لنصب تذكاري لقتلى حرب الخليج الأمريكيين على ناصية شارعي كونستتيوشن و23 بواشنطن، وذلك بعد مرور 30 عاما على عملية التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد القوات العراقية في الكويت.

وتم تنفيذ إقامة النصب بمشاركة كويتية بـ 10 ملايين دولار. ويعرف النصب التذكاري لـ«عاصفة الصحراء» والنصب التذكاري لعملية «درع الصحراء»، فيما وصف نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة، الأدميرال كريستوفر جرادي، النصب بأنه تكريم مناسب لـ 299 جنديا أمريكيا لقوا حتفهم خلال الصراع.

وقال جرادي، إن حرب الخليج مثال دائم للتعاون الدولي والشراكة بين الدول للدفاع عن سيادة الكويت، فيما وصف سفير دولة الكويت في واشنطن سالم الصباح، النصب برمز امتنان للجنود النبلاء الذين ساعدوا في تحرير بلاده، موجها شكره إلى الولايات المتحدة الأمريكية.