«هنعيشها مرة واحدة» لـ لطيفة تتخطى المليون ونصف مشاهدة عبر «يوتيوب» خلال 12 ساعة

تخطت أغنية الفنانة لطيفة، الجديدة «هنعيشها مرة واحدة» حاجز المليون ونصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب» في أقل من 12 ساعة منذ طرحها عبر قناة شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

أغنية هنعيشها مرة واحدة من كلمات ملاك عادل

أغنية هنعيشها مرة واحدة من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيي وتوزيع محمد حمدي، وتقول كلماتها:

هنعيشها مرة واحدة

يبقى نعيش فرحانين

وهعيش جانبك عشان

الفرحة جانبك فرحتين

خلينا يا ليالي ع الحال ده ليالي

يا هنايا يا جمالي وأنا وياه

وإن سابني ثواني وقفى يا ثواني

لما يجينى تاني وأبقى معاك

وأرقص الليلادي يا قلبي وغني

وأنتي يالا يا عينى أتهني

السعادة أهي أدام مني

يبقى ناقص إيه

ألبوم لطيفة الجديد يتضمن 5 أغنيات وهي

- «هنعيشها مرة واحدة» من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع محمد حمدي.

- «أحسن أحسن» من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي.

- «أعطيني دم» من كلمات تراث نمير، وألحان علي سالم.

- «معشوق حبيبو هنا» من كلمات تراث نمير، وألحان علي سالم.

- «طار طار» من كلمات وألحان رضا شعير.

لطيفة: أقدم الألبوم للبلدان العربية كافة

قالت لطيفة في تصريحات لـ «الوطن»، إنها فضلت التنويع في أغاني هذا الألبوم بلهجات عربية مختلفة، موضحة أنها تفخر بكونها فنانة عربية تقدم أعمالا للبلدان العربية كافة، مشيرة إلى أن الألبوم استغرق وقتا طويلا في التجهيزات، متابعة أنها كانت تختار من بين عدد أغنيات كبير، كاشفة أن التنوع ليس في اللهجات فقط، ولكن في نوعية الموسيقى المقدمة بكل أغنية من أغاني الألبوم.