الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من يوم الأحد.. «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، بداية من يوم الأحد المقبل، حيث ستكون القيم 35 درجة مئوية، ومع منتصف الأسبوع ستصل إلى 36 و37 درجة، وستتحول إلى أجواء شديدة الحرارة رطبة خلال فترات النهار، لأن أغلب الكتل الهوائية تظل قادمة من البحر المتوسط والصحراء الغربية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة واستمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

قيم الحرارة المحسوسة ستصل إلى 40 درجة

وأضافت «غانم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أنّ درجات الحرارة المحسوسة ستصل إلى 40 درجة مئوية خلال منتصف الأسبوع القادم، نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة، مع استقرار الأحوال الجوية، خلال اليوم وغدا، حيث ستكون درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

البلاد مازالت متأثرة بامتداد منخفض الهند الموسمي

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد مازالت متأثرة بامتداد منخفض الهند الموسمي وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة في النهار والليل، إذ أن الرطوبة هي العامل المهم في فصل الصيف الذي يجعلنا نشعر بارتفاع درجات الحرارة.

ولفتت الدكتورة منار غانم، إلى أن الأجواء ستكون حارة رطبة على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديدة الحرارة على جنوبي البلاد وسيناء وجنوب الصعيد خلال فترات النهار، وذلك خلال فترات سطوع أشعة الشمس.