الأرصاد الجوية تحذر المصطافين: ارتفاع الأمواج يصل إلى 3 متر

لليوم التالي على التوالي، ما زالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذر من اضطراب الملاحة البحرية في البحرين الأحمر والمتوسط، مؤكدة استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية، على سواحل البحرين المتوسط والأحمر، ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج بين 2-3 متر، لذا نصحت المصطافين بضرورة توخي الحيطة والحذر خاصة في الشواطي المفتوحة، وحتى لا يتعرضون لأي أخطار.

تحذيرات من «الأرصاد» للمصطافين

وأشارت الأرصاد الجوية، فى بيانها، إلى وجود ارتفاع واضح فى الأمواج خاصة على شواطئ كلا من سيدي عبدالرحمن، وشواطئ الإسكندرية، ومدينة العلمين، وكل الشواطئ المفتوحة بمحافظة مرسي مطروح، وأيضا سواحل شمال الدلتا، عند مدينة بلطيم، ورأس البر، وتمتد حتى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، على البحر الأحمر.

وفي نفس السياق، أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية، أن هناك حالة من الاستقرار في درجات الحرارة حاليا، إذ سجلت درجات أقل من معدلاتها الطبيعية هذا الأسبوع بين 2 لـ3 درجات، وهي ستستمر هكذا حتى مطلع الأسبوع المقبل.

استمرار ارتفاع نسب الرطوبة

وأضافت «غانم»، فى تصريح لـ«للوطن»، أن البلاد حاليا تتأثر بكتل هوائية معتدلة قادمة من سطح البحر المتوسط، بالإضافة إلى وجود امتداد منخفض جوي معتدل أيضا في طبقات الجو العليا على سطح البحرالمتوسط، وهو ما عمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة منذ صباح اليوم على معظم محافظات شمال البلاد وامتدد إلى منطقة مصر الوسطي، إذ ساد طقس غائم جزئيا.

ولفتت عضو الأرصاد الجوية إلى استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، نظرا لأن الكتل الهوائية قادمة من على سطح البحر المتوسط، مع وجود استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية، إذ تتراوح سرعاتها بين 30 و40 كم في الساعة، وذلك على معظم مناطق الجمهورية.