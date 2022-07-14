الأرصاد: البلاد تشهد درجات حرارة أقل من المعدلات الطبيعية حتى السبت المقبل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد درجات حرارة تقل عن المعدلات الطبيعية هذا الأسبوع بنحو درجة إلى 2 درجة، وسيستمر هذا الأمر حتى يوم السبت.

الكتل الهوائية المؤثرة

وأضافت «غانم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أنّ أغلب الكتل الهوائية التي تؤثر علينا قادمة من البحر المتوسط، بالإضافة إلى امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يعمل على تكاثر بعض السحب المنخفضة والمتوسط، وهذا بدوره يحجب جزءً من أشعة الشمس على مدار اليوم.

ارتفاع نسب الرطوبة

وتابعت أن الأجواء فيها ارتفاع في نسب الرطوبة، لأن الكتل أغلبها قادم من البحر المتوسط، لكن انخفاض درجات الحرارة أقل من المعدلات، ولن نشعر بارتفاع كبير في نسب الرطوبة، إذ يقل من 2 درجة إلى 3 درجات فرق عن درجات الحرارة المقاسة، ومن المتوقع استمرار شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إلى أن الأجواء حارة رطبة على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديدة الحرارة في النهار على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، مؤكدة أن الأجواء معتدلة تماما على أنحاء الجمهورية كافة، وبخاصة مع وجود نشاط للرياح سرعاته بين 30 و40 كم في الساعة على أغلب مناطق الجمهورية.