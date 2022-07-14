خبير قانوني يكشف عقوبة الهجرة غير الشرعية: تصل للحبس وغرامة مليون جنيه

يلجأ بعض الشباب إلى السفر بطريقة غير مشروعة، عندما لا يكون قادرا على تكاليف السفر بطريقة شرعية، أو لا يكون لديه المهارات الكافية التي تؤهله للسفر، ولكن السفر بهذه الطريقة يؤدي في كثير من الأحيان إلى العديد من المتاعب، والكثير من الجوانب السلبية الأخرى لهذه الظاهرة.

قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية

وأوضح محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن القانون يعمل على التصدي لكافة أشكال الجريمة التي من شأنها التأثير على استقرار المجتمع، واحتوى قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على عدد من العقوبات التي من شأنها ردع هذه الظاهرة بأشكالها المختلفة، ويعاقب قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية كل من ساعد المواطنين على الهجرة بهذه الطريقة.

عقوبة من علم بالهجرة غير الشرعية ولم يبلغ عنها

وأشار إلى أن المادة 6 من القانون نصت على: «السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسّط فيها، والسجن المشدّد لمدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في الحالات الواردة بالمادة ذاتها».

وفي محاولات مقاومة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، يعاقب القانون كل من كان يعلم بإقبال أحد المواطنين على ارتكاب تلك الجريمة ولم يبلغ السلطات المنوطة، حيث جاء في المادة رقم 15 فقرة أولى أنه يعاقب في هذه الحالة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.