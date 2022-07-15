وفاة والدة المنتجة دينا كريم وصلاة الجنازة من مسجد الرحمن الرحيم

توفت والدة المنتجة دينا كريم، ومن المقرر تشييع جثمانها اليوم عقب صلاة الجمعة من مسجد الرحمن الرحيم، وذلك حسبما أعلنت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة

وأعلنت دينا كريم، وفاة والدتها عبر حسابها بـ«فيس بوك» قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله أمي السيدة المهندسة مها محمد فؤاد سلامة، وسيتم تشييع الجنازة اليوم إن شاء الله بعد صلاة الجمعة من مسجد الرحمن الرحيم».