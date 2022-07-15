رئيس التحرير

محمود مسلم

وفاة والدة المنتجة دينا كريم وصلاة الجنازة من مسجد الرحمن الرحيم

كتب:

هبة أمين
09:55 ص | الجمعة 15 يوليو 2022
المنتجة دينا كريم

المنتجة دينا كريم

توفت والدة المنتجة دينا كريم، ومن المقرر تشييع جثمانها اليوم عقب صلاة الجمعة من مسجد الرحمن الرحيم، وذلك حسبما أعلنت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة

وأعلنت دينا كريم، وفاة والدتها عبر حسابها بـ«فيس بوك» قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله أمي السيدة المهندسة مها محمد فؤاد سلامة، وسيتم تشييع الجنازة اليوم إن شاء الله بعد صلاة الجمعة من مسجد الرحمن الرحيم».

اقرأ المزيد:

ريهام عبدالحكيم بعد صلاة الجنازة على والدتها: «هتوحشيني أوي»

هل يجوز صلاة الجنازة على أكثر من متوفى مرة واحدة وما ثوابها؟ المفتي يجيب

نقل جثمان سمير صبري من مستشفى العجوزة إلى مسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة

إقامة صلاة الجنازة على سمير صبري بمسجد الشرطة والدفن بالمنارة في الإسكندرية

انتهاء صلاة الجنازة على الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات
بقلم هبة أمين