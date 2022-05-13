انتهاء صلاة الجنازة على الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات

أفاد مرسل فضائية «العربية» الإخبارية بانتهاء صلاة الجنازة على الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

إقامة صلاة الغائب في جميع المساجد

وكانت وكالة أنباء الإمارات قالت: «إقامة صلاة الجنازة على فقيد الوطن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اليوم بعد صلاة المغرب.. على أن تقام صلاة الغائب على روحه الطاهرة في جميع مساجد الدولة».

وتوفي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الجمعة، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات «وام».

إعلان الحداد وتنكيس الأعلام

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يومًا، اعتبارًا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارًا من الجمعة.