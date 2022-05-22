محافظ أسيوط يناشد أصحاب الحرف اليدوية والتراثية المشاركة والتسجيل في «أيادي مصر»

ناشد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أصحاب الحرف اليدوية والتراثية المشاركة والتسجيل في مبادرة منصة «أيادي مصر»، التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وذلك بهدف تسويق المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية إلكترونيًا، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والمادي لقطاع العاملين بمجال الحرف اليدوية تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية «حياة كريمة"» وتحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تنمية القرى

وأشار محافظ أسيوط، في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة، اليوم، إلى إنه تم اتخاذ خطوات جادة لتنمية القرى المنتجة بالمحافظة ومساعدة ودعم صغار المنتجين والحرفيين من أصحاب الحرف اليدوية والتراثية.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة في تنمية المجتمعات المحلية وتطويرها بمختلف القطاعات والحفاظ على الهوية التراثية المصرية من خلال التمكين الاقتصادي للحرفيين والمنتجين، وذلك بتسويق منتجاتهم على أحدث الوسائل المستحدثة من خلال المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية «أيادي مصر» للتسويق الإلكتروني ayadymisr.com وذلك إيمانًا بأهمية إحياء هذا القطاع الحرفي والحفاظ على الهوية التراثية من الاندثار وتقديم الدعم اللازم لهؤلاء المنتجين والعمل على تطوير قدراتهم الإبداعية والرقمية في توسيع مجال عملهم.

تنمية المشروعات

وأضاف محافظ أسيوط أنه تم التنسيق بين جهاز تنمية المشروعات والجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية بالمحافظة لبحث سبل توفير المشروعات المتوسطة والصغيرة للمرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجًا بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتفعيل القرى المنتجة في الحرف والصناعات اليدوية لتمكين الأسر اقتصاديًا وتنظيم المعارض، وفتح منافذ ثابتة ودائمة لتسويق تلك المنتجات وتشجيع الأسر على الإنتاج وتنمية الصناعات والحرف اليدوية، معلنًا تقديمه كافة سبل الدعم لتنمية قرى الريف المصري وتمكين الأسر اقتصاديًا.

وأشار إلى تنظيم العديد من الفعاليات والمبادرات لتوزيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المدرة للدخل على الأسر الأكثر احتياجًا والمرأة المعيلة وذوي الهمم واستمرار تنظيم تلك الفعاليات بالتنسيق مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

منصة التعاون

وأوضحت ناهد محمد فرغلي مدير إدارة التعاون ومنسق المنصة بالمحافظة أنه من يرغب المشاركة والتسجيل على المنصة من أبناء المحافظة يمكنه التواصل مع المنسق على الرقم الآتي 01550480884 أو البريد الإلكتروني mohamednahed808@gmail.com أو من خلال الموقع الالكتروني للمبادرة ayadymisr.com أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» https://www.facebook.com/ayady.misr، مشيرة إلى إنه سيتم التواصل مع المتقدمين وتقديم كامل الدعم لهم ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم عبر منصة أيادي مصر وإشراكهم في كافة المعارض التي يتم تنظيمها على مستوى المحافظة والجمهورية فضلًا عن المعارض الدولية.