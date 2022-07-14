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«بايدن» يؤكد التزام واشنطن بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي

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محمد الليثي
11:44 ص | الخميس 14 يوليو 2022
استقبال بايدن

استقبال بايدن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن التزام واشنطن بعدم السماح لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي، وذلك خلال زياته اليوم لإسرائيل حيث يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد. 

استخدام جميع عناصر القوة

وأكد «بايدن» أن واشنطن مستعدة لاستخدام جميع عناصر قوتها الوطنية لضمان هذه النتيجة. 

زيارة «بايدن» للمنطقة

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يجري زيارة للمنطقة بدأها بإسرائيل أمس تشمل لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين بينهم رئيس الوزراء «لابيد» وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في رام الله.

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محمد الليثي
بقلم محمد الليثي

صحفي وباحث متخصص في الشؤون الإسرائيلية ومترجم لغة عبرية - حاصل على ليسانس آداب قسم اللغات الشرقية بجامعة القاهرة عام 2011