«بايدن» يؤكد التزام واشنطن بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن التزام واشنطن بعدم السماح لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي، وذلك خلال زياته اليوم لإسرائيل حيث يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد.

استخدام جميع عناصر القوة

وأكد «بايدن» أن واشنطن مستعدة لاستخدام جميع عناصر قوتها الوطنية لضمان هذه النتيجة.

زيارة «بايدن» للمنطقة

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يجري زيارة للمنطقة بدأها بإسرائيل أمس تشمل لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين بينهم رئيس الوزراء «لابيد» وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في رام الله.