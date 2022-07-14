أبرز ما تضمنه الإعلان «الأمريكي-الإسرائيلي» خلال زيارة «بايدن»

وقع منذ قليل، الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد على الإعلام الأمريكي الإسرائيلي، وذلك خلال زيارة بايدن لإسرائيل التي تنتهي غدًا ليتجه إلى محطته المقبلة المملكة العربية السعودية بعد لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في رام الله بالضفة الغربية، وترصد «الوطن» أبرز ما تضمنه الإعلان الإسرائيلي الأمريكي.

الإعلان الأمريكي الإسرائيلي

واشنطن ملتزمة بأمن إسرائيل وقوة ردعها

واشنطن ستستخدم قوتها لضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي

أمن إسرائيل ضروري لمصالح واشنطن وركيزة للأمن الإقليمي

تفاهم على التعاون في تقنيات الدفاع المتطورة

تعاون في أنظمة أسلحة الليزر عالية الطاقة

اتفاقيات السلام مهمة لأمن المنطقة واستقرارها

الترحيب بمنتدى النقب حول التعاون الإقليمي

نتطلع لتوسيع دائرة السلام مع المزيد من الدول العربية

التشديد على ضرورة استمرار مساعدة أوكرانيا إنسانيا

التأكيد على الالتزام بالحوار مع الفلسطينيين

حماس تسعى لتأجيج التوتر وتحرض على العنف

التأكيد على دعم بايدن لحل الدولتين

الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية

التأكيد على الالتزام بالمبادرات التي تعزز الاقتصاد الفلسطيني

التأكيد على مواجهة تحديات تغير المناخ والأمن الغذائي

الشراكة تصب في صالح الشرق الأوسط والعالم

جولة بايدن

وبدأ الرئيس الأمريكي بايدن جولته في الشرق الأوسط أمس الأربعاء حيث وصل إلى مطار بن جوريون في إسرائيل، وسيتجه غدًا إلى السعودية حيث تعقد قمة بمشاركة دول عربية.