«النخيل» أخطر شواطئ الإسكندرية خلال عيد الأضحى.. شهد غرق 3 أشخاص رغم الإغلاق

تصدر شاطئ النخيل، عدد حالات الغرقى في الإسكندرية خلال عيد الأضحى الجاري، بعدد 3 حالات من أصل 11 حالة على مستوى المحافظة، وذلك على الرغم من غلقه أمام المصطافين نظراً لخطورته الشديدة، إلا أن البعض قرر التسلل إلى الشاطئ أملا في الاستمتاع بالشاطئ الخالي من المصطافين، إلا أن الأمر تحول إلى رحلة ذهاب بلا عودة بين أحضان أمواج الشاطئ الذي تسبب في غرق العشرات خلال الأعوام القليلة الماضية.

انتشال غريقين من شاطئ النخيل والبحث عن ثالث

وبحسب ما أعلنه الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير، أن شاطئ النخيل غرب الإسكندرية، قد شهد 3 حالات غرق خلال أيام عيد الأضحى الجاري، حيث تم انتشال جثمان غريقين بينما يجرى البحث عن ثالثهما في الوقت الجاري.

وأضاف قائد غواصين الخير لـ«الوطن»، أنه يجرى البحث في الوقت الراهن على جثمان الشاب محمد أحمد القاضي، 17 سنة، الذي أتى من الجيزة حيث تسلل إلى شاطئ النخيل أمام شارع 63 ولقى حتفه منذ يومين، ويجرى البحث عن الجثمان حتى الآن.

وأوضح أن هناك غريقان لقيا مصرعهما في ذات الشاطئ وتم انتشال جثمانيهما وهما رجل في الأربعينات من عمره تم انتشاله أثناء البحث عن غرقى البلاغات الأخرى، بالإضافة إلى أمير رجب فاروق أبو الخير، 23 سنة، الذي لقى حتفه في شاطئ النخيل أمام شارع 47، بعدما أتى من حلوان.

غريقان في شاطئ مجاور للنخيل

وتابع، أن الشواطئ المجاورة لشاطئ النخيل تشهد ذات الخطورة أيضا، حيث لقيا شابين من ادكو مصرعهما في شاطئ السلام المجاور لشاطئ النخيل وهما: «محمد عبد الله ظريف عكر وادهم محمد عوض مؤنس» واللذان تم انتشالهما بعد ذلك، مؤكداً أن شاطئ النخيل يتصدر قائمة الشواطئ التي تشهد حوادث غرق في الإسكندرية حتى الوقت الراهن رغم غلقه بسبب تسلل المواطنين.