حملات مكثفة على مواقف السيارات بالجيزة للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وجهاز السرفيس، بتكثيف الجولات الميدانية والحملات المفاجئة على مواقف السيارات ومحطات الوقود، للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية وتركيب بانرات بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى في حالة وجود أية مخالفات، وذلك عقب صدور قرار تحريك أسعار المواد البترولية بأنواعها، مؤكدا على استمرار جولاته الميدانية المفاجئة على مواقف السيارات ومحطات الوقود للتأكد من انتظام منظومة العمل.

التأكد من تركيب بانرات بالتعريفة الجديدة

وأكد محافظ الجيزة في تصريحات صحفية خلال تفقده موقف السرفيس بالدقي أمام مقار، والذي يضم خطوطا لنقل الركاب لمناطق الهرم وفيصل والعجوزة وبولاق الدكرور وشمال الجيزة، وذلك لمتابعة انتظام حركة نقل الركاب والالتزام بالتعريفة الجديدة للمواصلات ودون أي استغلال من السائقين، والتأكد من تركيب بانرات بجميع المواقف بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ووضع استيكرات بالتعريفة الخاصة بكل خط على السيارات.

تخصيص خطوطا ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين

وأعلنت محافظة الجيزة في بيان، أن اللواء أحمد راشد التقى بالسائقين، وشدد على ضرورة التزامهم بالأجرة المقررة وعدم استغلال المواطنين، مؤكداً على تطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين، وموضحا أن للمواطن دور هام في الإبلاغ عن أية تلاعب في الأجرة أو أسعار الوقود مع التأكيد على تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية أو أي تلاعب بتعريفة المواصلات الداخلية أو الخارجية، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية على مدار اليوم من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114، وخدمة واتساب على أرقام 01030113022 - 01016050453، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg، لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.