وقف 7 سيارات أجرة عن العمل وغرامة مالية لزيادة تعريفة الركوب بالفيوم

قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الخميس، وقف 7 سيارات أجرة عن العمل لمدة شهر، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية على كل سيارة منها، وذلك بعد أن ضبطتهم وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة أثناء رفع سائقي تلك السيارات تسعيرة الركوب والتلاعب بالتعريفة المقررة، إذ جرى سحب خطوط السير لتلك السيارات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، ليكونوا عبرة لغيرهم من السائقين المخالفين.

حملات مكثفة على المواقف

وكانت وحدة المتابعة الميدانية بمحافظة الفيوم برئاسة سالم فتيح، قد شنت عدة حملات على الطرق الداخلية في مركزي أبشواي وإطسا، للتأكد من التزام السائقين بتعريفة المواصلات الجديدة وخطوط السير المقررة وعدد الركاب، وضبط السائقين المخالفين الذين يتلاعبون بتعريفة الركوب، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

استيقاف المواطنين وسؤالهم

واستوقف أعضاء الوحدة عددًا من سيارات الأجرة، وسألوا المواطنين حول تعريفة الركوب الجديدة ومدى التزام السائقين بها من عدمه، لعدم تحميل الركاب أي أعباء إضافية، كما تم التنبيه على المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي سيارة يزيد سائقها تعريفة المواصلات عن التعريفة المقررة، من خلال الاتصال بأرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وهي 2168041، و2168042، و2168043.

استمرار الحملات التفتيشية

وأكد المحافظ على رئيس وحدة المتابعة الميدانية ومسئولي إدارة المواقف ورؤساء المراكز بتكثيف الحملات التفتيشية على كافة الطرق والمواقف بمختلف أنحاء المحافظة خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، لإلزام السائقين بتعريفة المواصلات الجديدة وخطوط السير المقررة وعدد الركاب بكل سيارة، مشددًا على ضبط السيارات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها.