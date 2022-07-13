محافظ أسيوط يوجه بمتابعة العمل في مواقف السيارات ومحطات الوقود

أصدر اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تعليماته لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء، اليوم الأربعاء، بتفقد مواقف السيارات ومحطات الوقود في كافة مدن ومراكز المحافظة، للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية، وتركيب بانرات بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى في حالة وجود أية مخالفات، وذلك عقب عقب صدور قرار وزير البترول رقم 581 لسنة 2022 بشأن تعديل أسعار المواد البترولية بأنواعها، اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022.

توقف موقف سيارات الأزهر ونزلة عبداللاه

وتفقد المهندس عمرو عبدالعال، نائب محافظ أسيوط، بعد ظهر اليوم الأربعاء، موقف سيارات الأزهر ونزلة عبداللاه والمعلمين، للاطمئنان على انتظام حركة نقل الركاب والالتزام بالتعريفة الجديدة للمواصلات، وعدم استغلال السائقين للركاب، والتأكد من تركيب بانرات بجميع المواقف بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى، ووضع ستيكرات بالتعريفة الخاصة بكل خط على السيارات والتاكسيات، مع التشديد على التزام سائقي التاكسي بالأجرة المقررة، وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

رافق نائب المحافظ، خلال جولته في عدد من مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقوقد، كل من محمد بشير، رئيس حي غرب أسيوط، ويسري سند، مدير إدارة المواقف بالمحافظة، وأيمن محروس، رئيس حي شرق أسيوط.

تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية

وأصد محافظ أسيوط، في وقت سابق من صباح اليوم، القرار رقم 1783 لسنة 2022 بشأن تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي بالعداد داخل المحافظة وبين المراكز، بنسبة زيادة تتراوح بين 5 و7%، وذلك عقب صدور قرار وزير البترول رقم 581 لسنة 2022 بشأن تعديل أسعار المواد البترولية بأنواعها اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022.

وشدد المحافظ على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة، مع تكليف مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة، لمتابعة إالتزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وعدم مخالفة خطوط السير، وعدم استغلال المواطنين، على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة والتاكسى الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى وعقوبات المخالفين، يتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة.

كما وجه محافظ أسيوط بتكليف رؤساء المراكز والأحياء، بالاشتراك مع مديرية وإدارات التموين، لمتابعة محطات الوقود، وتكثيف الرقابة عليها، للتأكد من وصول الحصص كاملة، وعدم الاتجار بها في السوق السوداء، مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.

توعية المواطنين للإبلاغ عن أي تلاعب في الأجرة

وأطلق اللواء عصام سعد، في وقت سابق، حملة «خليك إيجابي»، لتوعية المواطنين للإبلاغ عن أي تلاعب في الأجرة أو أسعار الوقود، ووجه بتخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية، أو أي تلاعب بتعريفة المواصلات الداخلية أو الخارجية، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، وذلك من خلال رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام على رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) برئاسة مجلس الوزراء، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg، لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، والتعامل السريع معها.