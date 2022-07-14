محافظ الشرقية يتابع التزام السائقين في مواقف السيارات بتعريفة الركوب

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انتظام سير العمل داخل جميع مواقف السيارات بنطاق المحافظة، والتزام أصحاب السيارات الأجرة العمل بتعريفة الركوب الجديدة لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، وذلك عقب تحريك أسعار المواد البترولية صباح أمس، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

حملات على المواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة

وكلف محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع إدارة المرور بشن حملات مفاجئة على المواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة ووقف خط سير للسيارة في حاله عدم التزام سائقيها بالتسعيرة الجديدة للأجرة.

وأشار المحافظ إلى إنه يمكن للمواطنين التواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوى في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الركوب، وذلك على مدار 24 ساعة، على الرقم 0552303693، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين فوراً.

الاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء لجميع مواقف سيارات الأجرة لمتابعة حركة المواقف على مدار اليوم، والاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها، للتأكد من مدى التزام السائقين بالتعريفة المقررة للركوب والتي تم تحديدها من قبل المحافظة، والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف لمنع استغلال المواطنين وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.