الليرة التركية تواصل السقوط ..فقدت 25 % من قيمتها في 2022

واصلت الليرة التركية التراجع، اليوم الاثنين، بنحو 0.6% لتهبط إلى مستويات تقترب من حدود الـ 16.6 ليرة مقابل الدولار الأمريكي لتقترب من مستويات الانهيار التاريخي الذي حدث في ديسمبر 2021 الماضي مع خفض البنك المركزي التركي لأسعار الفائدة عندما سجلت قيمة 18 ليرة مقابل دولار أمريكي.

الليرة التركية فقدت نحو 0.6% من قيمتها مقابل العملة الخضراء

ووفقاً لموقع «إنفستينج» للاستثمارات العالمية أشار إلى أن الليرة التركية فقدت نحو 0.6% من قيمتها مقابل العملة الخضراء الأمريكية اليوم الاثنين لتصل إلى 16.6 ليرة مقابل الدولار قياسا بـ 16.4 ليرة مقابل الدولار مع نهاية شهر مايو الماضي.

وأشار إلى أن الليرة التركية خسرت منذ مطلع العام الحالي منذ يناير الماضي نحو 25% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي بما يعادل 3 ليرات لكل دولار هبوطاً من 13.3 ليرة لكل دولار أمريكي لتصبح أسوء اداء في سوق العملات الناشئة في عام 2022.

ولفت إلى أن الليرة التركية فقدت خلال الشهر الماضي في حدود 2 ليرة مقابل الدولار بعدما تراجعت من 14.7 ليرة لكل دولار في الخامس من مايو الماضي إلى 16.6 ليرة لكل دولار في الوقت الحالي بنسبة تراجع 13%.ووفقاً لبيانات هيئة الإحصاء التركية كسر معدل التضخم حاجز الـ 70% للمرة الأولى منذ عام 1998 نتيجة زيادة الأسعار و الرسوم والأسعار بقطاع النقل والغذاء مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.98 % شهريًا و73.50 % سنويًا في مايو.

ارتفاع معدل التضخم

وبحسب البيانات الرسمية ارتفع معدل التضخم في مايو بنسبة 35.64 % مقارنة بشهر ديسمبر من العام السابق، وبنسبة 73.50 % مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وبنسبة 39.33 % مقارنة بمتوسطات الاثني عشر شهرا وبمعدل سنوي قدره 73.50%، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرسمي إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاما تقريبا.