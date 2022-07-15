 وزير الإسكان يشدد على مراعاة الجودة والكفاءة في مشروعات «برج العرب الجديدة»

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقدم الأعمال بمشروعات تطوير البنية الأساسية الجارية بمدينة برج العرب الجديدة، والتي تشمل قطاعات المرافق والطرق والكهرباء والاتصالات.

إعادة تأهيل وتوسعة محطة المعالجة بنظام «برك الأكسدة»

واستعرض وزير الإسكان، عدداً من مشروعات المرافق، ومنها إعادة تأهيل وتوسعة محطة المعالجة بنظام «برك الأكسدة»، وشبكات المرافق بعدة مناطق بالمدينة، بجانب أعمال التطوير الجارية بالطرق والمداخل.

وأكد وزير الإسكان، على الالتزام بالبرامج الزمنية للانتهاء من تنفيذ المشروعات في المواعيد المقررة، مع مراعاة معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية بالتنفيذ لبحث أي مشكلات تواجهها، ودفع العمل بالمشروعات.

من جانبه أوضح المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه جار تنفيذ 6 مشروعات بقيمة مليار جنيه، في قطاع المرافق، منها «المرافق الداخلية للأحياء الخامس والسادس والثامن، المرافق الرئيسية لمنطقة المطورين، إعادة تأهيل وتوسعة محطة المعالجة بنظام برك الأكسدة، توسعة وتطوير محطة رفع الصرف الصناعي ج»، بالإضافة إلي المشروعات المسندة حديثاً وهي مشروع المرافق الداخلية لباقي المجاورة الأولى بالحي الخامس، ومشروع المرافق الداخلية لمنطقة 70 فدانا شمال الحي السكني الأول.

تنفيذ 5 مشروعات بـ850 مليون جنيه ببرج العرب الجديدة

وأضاف «همام»، أنه جار تنفيذ 5 مشروعات بـ850 مليون جنيه، وتشمل مشروع أعمال تطوير وتوسعة وإنارة طريق المدخل الشرقي للمدينة بطول 12كم، وذلك في قطاع الطرق، كما أنه جار التجهيز للاستلام الابتدائي للمشروع، ومشروع أعمال تطوير وتوسعة وصلة الطريق المؤدى لمدخل المدينة من طريق الكافوري بطول 3.5 كم وكوبرى أعلى السكة الحديد و2 كوبرى سطحي على ترعة بهيج.

أوضح أن المرحلة الثانية تشمل وضع «طبقة أساس + mco + أسفلت رابطة + بردورات للجزيرة الوسطى» للطرق بالمنطقة الصناعية الخامسة «أ ، ج»، وتطوير وتوسعة طريق حسن علام الذي يربط بين مدخل مدينة برج العرب الجديدة وطريق الساحل الشمالي بطول 8 كم، كما تشمل الأعمال توسعة الطريق ليصل إلى 7 حارات مرورية منها 3 حارات للخدمة وزراعة الجزيرة الوسطى بأشجار مثمرة وتركيب أعمدة هاي ماست، وتنفيذ طريق الغابة الرابط بين طريق المدخل الشرقي للمدينة « طريق المطار»، وطريق شمال الغاز مروراً بسوق الجملة المركزي إلى المناطق الصناعية بالمدينة.

تابع رئيس الجهاز، أنه جار تنفيذ 7 مشروعات بقطاع الكهرباء بقيمة إجمالية 275 مليون جنيه، وهي شبكات كهرباء المجاورات «الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة» بالحي السكني السادس، ومشروع شبكة كهرباء الأراضي المخصصة «إسكان قومي» للجمعيات والهيئات والشركات بالحي الثامن، وشبكة كهرباء منطقة 890 قطعة أرض بالمجاورة الأولى بالحي السكني الثامن، وشبكة إنارة الطرق الرئيسية بشرق مدينة برج العرب الجديدة، وشبكة كهرباء 370 قطعة أرض بالمجاورة الرابعة بالحي السكني الخامس، واستكمال شبكة كهرباء المحور المركزي.

تنفيذ مشروعات بالاتصالات بـ14 مليون جنيه

وقال إنه جار تنفيذ مشروعين بقطاع الاتصالات بقيمة 14 مليون جنيه وهما، شبكة التليفونات «الرئيسية + الثانوية»، والأعمال المدنية للشبكة الثانوية للمجاورتين «2 ، 3» بالحي السكني السابع، والأعمال المدنية الرئيسية لشبكة تليفونات المجاورات «4،3،2،1» بالحي السكني السادس، وفيما يتعلق بالمباني الخدمية، جار تنفيذ مشروع حضانة بالمجاورة الثالثة بالحي السكني الثاني بقيمة 2.6 مليون جنيه.

وأشار «همام»، إلى أنه جار اتخاذ إجراءات الطرح لعددا من المشروعات الهامة في العديد من المجالات التنموية بالمدينة منها مشروع تنفيذ شبكة كهرباء المجاورتين «5 أ ، 5 ب» بالحي السكني السادس، وزراعة وتجميل موقع 134 عمارة إسكان اجتماعي بالحي الثامن، وتصميم شبكات الري الداخلية للأحياء «1، 2، 3، 7، 8».

يذكر أنه تم الانتهاء مؤخراً من تنفيذ 3 مشروعات مرافق وهي، إعادة تأهيل ورفع الكفاءة لمحطتي رفع الصرف الصحي «أ ، ب»، ومشروع تنفيذ المرافق الداخلية «مياه - صرف - طرق فرمه - ري» لخدمة 1198 قطعة أرض إسكان مميز بالحي السكني التاسع، ومشروع توريد وتركيب أغطية مطابق الصرف الصحي وبالوعات المطر بأماكن متفرقة بمدينة برج العرب الجديدة بقيمة إجمالية 137 مليون جنيه.