مديرة معهد كونفشيوس النموذجي: تخريج الدفعة الأولى في 2023

قالت الدكتورة رحاب محمود، مديرة معهد كونفشيوس النموذجي بجامعة القاهرة، إن البرنامج المزدوج بكلية الآداب مع جامعة شنغهاي جياو تونج الذي أطلقه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة بالشراكة مع جامعة شنغهاي جياوتونغ الخاص باللغة الصينية، نادر وحديث ويوجد بجامعة القاهرة فقط على مستوى جميع الجامعات المصرية، وهو متخصص في تعليم اللغة الصينية خاصة أنه مع جامعة شنغهاي جياوتونغ الجامعة الحاصلة على الترتيب رقم 56 على مستوى العالم في التصنيف الدولي للجامعات.

الطالب يدرس عامين في مصر

وعن تفاصيل الشهادة التي يمنحها البرنامج، أكدت «رحاب» لـ«الوطن»، أن الطالب يدرس عامين في مصر ومثلهما في الصين ويحصل الطالب على شهادة مزدوجة من جامعة القاهرة وجامعة شنغهاي جياوتونغ، لافتة إلى أن اللقاء الذي تم بين السفير الصيني ورئيس جامعة القاهرة شهد العديد من الإنجازات التي تم طرحها في تعزيز سبل التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والبحثية.

وأوضحت أن اللقاء شهد حواراً حول العلاقات التعلىمية والعلمية بين جامعة القاهرة والجامعات الصينية، والتعاون بين الدولتين في كافة المجالات التعلىمية والعلمية وزيادة تدريس الطلاب الصينين للغة العربية وكذلك للطلاب المصريين الراغبين في تدريس اللغة الصينية.

تخصصات أخري مماثلة لهذا البرنامج

ونوهت إلى أن الحديث في هذا اللقاء شهد عدة أمور، وطرح رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت فكرة وجود برامج دولية أخرى أسوة بالبرنامج المشترك الدولي مع جامعة شنغهاي جياوتونغ الخاص باللغة الصينية لإدارة الأعمال ويتواجد البرنامج في جامعة القاهرة فقط، وطلب رئيس جامعة القاهرة أن يكون هناك تخصصات أخري مماثلة لهذا البرنامج.

وأكدت أنه سيتم تخريج أول دفعة من هذا البرنامج العام الدراسي المقبل 2023 ومن هذا المنطلق طلب «الخشت» تخصصات مثل الزراعة، الحقوق، السياسة والاقتصاد، وتخصصات دولية أخري تعطي شهادة مزدوجة، لافتا إلى أن السفير الصيني أكد على أنه سيكون هناك اتجاهات للجامعات الصينية للتعامل مع جامعة القاهرة بشأن هذا الصدد.