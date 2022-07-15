تعرف على مواعيد امتحانات الدور الثاني لجميع الصفوف لمحافظة القاهرة

مواعيد امتحانات الدور الثاني لجميع الصفوف لمحافظة القاهرة، من الكلمات التي تتصدر محركات البحث على «جوجل»، من قبل أولياء الأمور والطلاب، لمعرفة بداية انطلاقها، سواء للنقل أم للشهادات، والمقرر لها أن تنطلق غدًا السبت الموافق 16 من شهر يوليو الجاري، حتى يوم 10 أغسطس.

وفي السطور التالية يقدم موقع «الوطن» مواعيد امتحانات الدور الثاني لجميع الصفوف لمحافظة القاهرة، وهي كالتالي:

مواعيد امتحانات الدور الثاني لجميع الصفوف لمحافظة القاهرة

اعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جدول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2021/2022، والتي تمتد من 16 يوليو حتى 10 أغسطس.

مواعيد امتحانات الدور الثاني للصف الخامس الابتدائي

يبدأ موعد امتحانات الدور الثاني 2022 للصف الخامس والسادس الابتدائي، وما يعادلهما، من الأربعاء 27 يوليو حتى الاثنين 1 أغسطس.

مواعيد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل

وتبدأ امتحانات الدور الثاني لعام 2022 لصفوف النقل الإعدادي العام والرياضي وما يعادلهما، والنقل الإعدادي المهني من الأربعاء 27 يوليو حتى الثلاثاء 2 أغسطس.

مواعيد امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

وتنطلق امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية في صفوف النقل الثانوي الفني خلال الفترة من السبت 16 يوليو حتى الثلاثاء 26 من الشهر نفسه.

مواعيد امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الاعدادي 2022

وتبدأ امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين، والإعدادية المهنية، من الأربعاء 3 أغسطس حتى الأربعاء 10 أغسطس 2022، كما أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، محمد عطية، أن الامتحانات ستستمر في مواعيدها حتى لو اعترضتها إجازة رسمية.