انتشال جثمان شاب غرق في شاطئ جمصة من دمياط الجديدة

لقى شاب مصرعه غرقا امس الخميس اثناء استحمامه بشاطئ مصيف مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية وظهرت جثته صباح اليوم بشاطئ مدينة دمياط الجديدة و تمكن رجال الانقاذ من انتشال جثته عقب أعمال بحث استمرت 9 ساعات متواصلة وذلك عقب غرق الشاب فى تمام الساعة الواحدة ظهرا امس الخميس .

وتبين ان الجثة لشاب يدعى رمزى محمد رمزى فرحات 17 سنة ومقيم بقرية كفر العرب مركز طلخا بمحافظة الدقهلية ، حيث توجه الشاب ومجموعة من رفاقه للاستحمام بشاطئ جمصة فغرق ومعه اثنان من أصدقائه تم انتشال جثتيهما امس من أمام شاطئ جمصة .

بلاغ بوجود غريق

وتلقى قسم شرطة دمياط الجديدة بلاغاً بانتشال جثة شاب فى العقد الثانى من العمر وأكد التقرير الطبى وفاته بسبب إصابته بإسفكسيا الغرق ونقل الى ثلاجة مستشفى جامعة الأزهر.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة بالواقعة وصرحت بتسليم الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

استمرار البحث عن شاب غرق ثان يوم العيد

وفى سياق متصل، يكثف رجال الإنقاذ بمدينة رأس البر، في محافظة دمياط، جهود البحث عن جثة شاب يُدعى «النبوي أحمد عيسى الجندي»، من قرية «الرحامنة»، التابعة لمركز فارسكور، لقى مصرعه غرقاً في مياه البحر ثانى يوم عيد الأضحى ، ولم يتم العثور على جثته حتى صباح اليوم الجمعة .

تلقى اللواء حسام بدرة، مدير أمن دمياط، إخطاراً ثاني أيام عيد الأضحى، يفيد بغرق شابين في شاطئ رأس البر، تم انتشال جثة أحدهما ونقله إلى مشرحة مستشفى اليوم الواحد برأس البر، بينما مازال جثمان الآخر مفقوداً.