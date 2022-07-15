تفاصيل حادث حفظة القرآن الكريم.. غرق 4 أطفال وإصابة 26 آخرين في الدقهلية

لم ولن ينسى أحد تفاصيل حادث حفظة القرآن الكريم، ذلك الحادث المأساوي الذي راح ضحيته 4 أطفال وأصيب قرابة 26 طفلاً آخرين، إثر سقوط ميني باص كانوا يستقلونه في «ترعة السلام» بطريق «دمياط - الدقهلية» بالقرب من «الإسكندرية الجديدة» بنطاق مركز الجمالية، وذلك أثناء عودتهم من رحلة في مصيف رأس البر عقب إنهائهم مسابقة حفظ القرآن الكريم، حيث احتضن الأطفال مصاحفهم بينما كانوا يغرقون.

تفاصيل حادث حفظة القرآن الكريم

تعود تفاصيل واقعة حادث حفظة القرآن الكريم، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، إخطاراً يفيد سقوط ميني باص محمل بـ 30 طفلا وطفلة من حفظة القرآن الكريم، في ترعة السلام، أثناء عودتهم من نزهة في مصيف رأس البر عقب مشاركتهم في مسابقة حفظ القرآن الكريم.

ضحايا حادث حفظة القرآن الكريم

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري، إلى مكان حادث حفظة القرآن الكريم، في ترعة السلام بالدقهلية، وجرى انتشال الأطفال الذين كانوا يحتضنون مصاحفهم، من المياه بمساعدة الأهالي، وتبينّ مصرع 4 وإصابة الآخرين، فيما تسلمت كل أسرة طفلها أو طفلتها، وأسفر الحادث عن مصرع كل من «محمد إبراهيم جمال»، 4 سنوات، «شيماء عبدالناصر الجمال»، و«تسنيم محمود رفاعي»، 13 سنة، «حنين حافظ رفاعي»، 14 سنة، وهم من عزبة «الرفاعي»، التابعة لقرية «ليسا الجمالية» بدائرة مركز الجمالية بالدقهلية.

حزن على حفظة القرآن الكريم

وجرى تشييع جنازة الأطفال الأربعة ضحايا حادث حفظة القرآن الكريم، والذي عُرف إعلامياً بحادث ترعة السلام، في جنازة جماعية مهيبة بحضور الآلاف من أهالي قريتهم والقرى المجاورة لها، وسط بكاء ونحيب أسرهم، فيما خيّمت حالة من الحزن على أهالي القرية، حزناً على النهاية المأساوية لحفظة القرآن الكريم.