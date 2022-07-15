غرق شابين حاول أحدهما إنقاذ الآخر في الدقهلية

غرق شابان في محافظة الدقهلية في نهر النيل فرع دمياط، المار من أمام قرية ميت الكرماء مركز طلخا، بعدما حاول أحدهما إنقاذ الآخر، فغرقا معا، وتبين أنهما كانا علي خلافات فيما بينهما، إلا أن أحدهما بمجرد أن شاهد شاب يغرق في مياه النيل لم يتحمل أن يقف مكتوف الأيدي، ونزل لإنقاذه فغرقا معًا، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشالهما، وجري نقلهما إلي مشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

ورود بلاغ بوجود غريقين

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا، بغرق شابين في مياه نهر النيل فرع دمياط المار من أمام قرية ميت الكرماء دائرة المركز.

انتشال جثتي الغريقين

انتقل مأمور وضباط المركز وقوات الإنقاذ النهري إلي مكان البلاغ وتمكنت من انتشال الجثامين وبالفحص تبين الجثمانين لكلا من: أحمد عبد السلام خليل عكاشة، 20 عاما، مبيض محارة، ومحمد وائل شاكر الونش، 16 عاما سائق توك توك ويقيمان بذات العنوان وتم نقلهما إلى مستشفى المنصورة الدولي.

شهود الواقعة: أحدهما حاول إنقاذ الآخر فغرقا معا

وبسؤال شاهدي الواقعة كلا من: «عبد الله ح. ع.»، 24 عاما، عامل و«عمر أ. م.»، 40 عاما جزار، في محضر التحقيقات، ويقيمان بذات القرية قررا انه حال قيام الأول بالاستحمام بمياه نهر النيل المار من أمام القرية، واستغاثته من الغرق قام الثاني بالنزول إلي المياه المحاولة إنقاذه إلا أنهما توفي غرقا بالمياه .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، للعرض علي النيابة العامة، والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثتين .

ومن جانبه كتب هاني الديب المحامي، وأحد أبناء القرية، علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي: «شاب في مقتبل العمر يشاهد شخصاً يغرق في المياه يستغيث لإنقاذه فقام هذا الشاب علي الفور بترك النقود التي كانت في جيبه لأحد الجالسين بجواره رغبه منه في إنقاذ من في المياه دون أن يعلم من هو وقام بالنزول إلي مياه النيل مسرعاً لإنقاذه إلا أنه وفته المنبه توفي هو الآخر فتوفي أيضا الغريق».

وأكد الديب لـ «الوطن» والعجيب من الأمر أن الغريق والبطل الشاب المتوفي بينهما خلافات كبيرة وأحكام لدي القضاء وقام بالنزول لإنقاذه دون علمه بمن هو ودون السؤال من هو فكانت نيته خالصه لله لإنقاذه فندعو من الله أن يتقبله من الشهداء وندعو له بالرحمة والمغفرة وندعو العائلتين بميت الكرماء إلي التصالح والتسامح فيما بينهم وان نأخذ من هذا الدرس عبره وعظه».