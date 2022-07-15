بعد انهيار البيتكوين لـ3 جلسات.. هل تعاود الصعود من جديد؟

بعد أن شهدت البيتكوين، العملة الأشهر في سوق العملات المشفرة، عمليات بيع مكثفة على مدار العديد من الجلسات للشهور الماضية حتى وصلت إلى مستوى دعم 18900 دولار، وذلك قبل أن يحالفها الحظ للارتداد على مدار 3 جلسات، لتصل إلى مستوى 20800 دولار مستقرة عنده وسط تفاؤل المستثمرين.

البيتكوين ترتد إلى مستوى 20.911 دولار وسط تفاؤل المستثمرين

ووفقا لموقع «كوين ديسك»، فإنَّ عملة البيتكوين من المرجح أن تواصل الصعود بعد نجاحها في الارتداد إلى الأعلى، وتسجيلها مكاسب وصلت إلى 20,911 دولار، وسط تفاؤل ببدء تعافي العملة الرقمية.

رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة قد يضر بالبيتكوين

وتابع الموقع: «فيما لا تزال هناك تخوفات وآراء أكثر حذرا من تأثير رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة على الدولار الأمريكي خلال اجتماعه هذا الشهر يومي 26 و27، ما قد ينعكس بالسلب على الأصول الرقمية ذات المخاطر المرتفعة، من بينها البيتكوين».

4.2 تريليون دولار خسائر العملات الرقمية خلال 60 يوم

يشار إلى انخفاض كبير لأحجام تداول العملات الرقمية خلال النصف الأول من العام الحالي، لتخسر أكثر من 15% منذ مايو 2022 ما يعادل 4.2 تريليون دولار، وتصل إلى أدنى مستوى لها منذ يناير 2022.

تداولات العملات الرقمية تفقد 28% من حجمها على مدار شهر

كما انخفض حجم التداول الفوري للعملات المشفرة خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 28%، ليسجل 1.41 تريليون دولار مع تراجع البيتكوين، وهو المستوى الأدنى منذ ديسمبر 2020.

أزمة سوق العملات المشفرة.. متى بدأت؟

ويواجه سوق العملات المشفرة أزمة تسببت في انهيار العديد من عملاتها، من بينها البيتكوين العملة الأشهر، وذلك على خلفية الأزمة العالمية للتضخم والتوترات الجيوسياسية، والتي ضغطت على المستثمرين بالأصول الرقمية للتخارج والبحث عن الملاذ الآمن في الذهب والدولار، ما انعكس على البلوكتشين سلبا.

اندلعت حرب الـ 24 من فبراير 2022، بين روسيا وأوكرانيا بحرب الأولى على أراضي الأخيرة ما عرضها لفرض عقوبات اقتصادية، ردت عليها تباعا بمحاولات للخروج من التضييق الأوروبي الأمريكي عليها، ما تسبب في النهاية بإنقطاع إمدادات العديد من السلع الاستراتيجية الهامة مثل النفط والغاز الطبيعي والقمح، لتواصل أسعار السلع الأساسية الارتفاع في معظم بلدان العالم.