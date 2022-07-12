«البيتكوين» تواجه عمليات بيع مكثفة.. وتوقعات بتراجعها إلى 18 ألف دولار

انخفضت عملة البيتكوين تحت مستوى دعم رئيسي اليوم الثلاثاء، حيث تراجعت العملة الإلكترونية الأشهر في العالم إلى ما دون 19700 دولار، وسط عمليات بيع في الأسواق الأوسع نطاقاً وشهدت انخفاضا في مؤشرات الأسهم، وذلك مع اقتراب اليورو من التكافؤ مع الدولار الأمريكي، بحسب موقع «coindesk».

محاولات فاشلة للصعود

وفشلت عملة البيتكوين في الحفاظ على مستوى 21800 دولار الأسبوع الماضي، لتتراجع عند دعم 20.500 ألف دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع وانخفضت إلى 19.700 ألف دولار في الساعات الآسيوية المبكرة اليوم، حسبما ذكر موقع «coindesk».

ثم ارتفعت العملة بشكل محدود وصل إلى ما يقرب من 20000 دولار، لتعاود إلى المستوى الأدنى في الصباح.

البيتكوين قد تتراجع إلى 18.700 ألف دولار

ويُظهر التحليل الفني، أن عملة البيتكوين قد تنخفض إلى ما يصل إلى 18700 دولار، وهو المستوى الذي وصلت إليه في وقت سابق من هذا الشهر.

وقد يؤدي التعافي من المستويات الحالية إلى ارتفاع عملات البيتكوين إلى منطقة 21300 دولار في الأسابيع المقبلة.

الانكماش في الأسواق المالية

وجاءت الانخفاضات في الوقت الذي حذرت فيه شركة «Temasek Holdings» المملوكة للدولة السنغافورية، والتي تدير أصولًا بأكثر من 287 مليار دولار من المزيد من الانكماش في الأسواق المالية، مشيرة إلى احتمال حدوث ركود في الأسواق المتقدمة، بحسب موقع «coindesk».

وقالت «تيماسيك»، إنها تتوقع حدوث ركود معتدل في الولايات المتحدة العام المقبل، مضيفة أن الصين تواجه تحديات وأن الاقتصاد العالمي في حالة هشة.

انخفاض اليورو إلى أدنى مستوى خلال 20 عامًا

وانخفض اليورو إلى أدنى مستوى خلال 20 عامًا عند 1.0002 دولار أمريكي مقابل الدولار مقتربًا من التكافؤ، مع مخاوف من أزمة طاقة ناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، والتي من شأنها أن تدفع المنطقة إلى الركود، في حين أن الدولار كان مدعوماً بتوقعات التزام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل أسرع.